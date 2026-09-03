Die lässigen Cowboys sind wieder da: The BossHoss im Stadtpark – Verlosung!

„Oh Dolly, unsere Country-Herzen sind gebrochen“, schrieben The BossHoss vergangene Woche auf ihrer Instagram-Seite in Gedenken an die verstorbene Dolly Parton (80). „Danke für die Lieder, die Geschichten, die Haltung und dafür, dass du Generationen von Musikern inspiriert hast – uns eingeschlossen.“ Dazu veröffentlichten sie ein Foto von sich mit der Country-Legende.

Es stammt vom Juli 2014, als Alec Völkel alias Boss Burns (Gesang, Waschbrett) und Sascha Vollmer alias Hoss Power (Gesang, Rhythmusgitarre) die Ehre zuteilwurde, Dolly Parton im Rahmen ihres Berlin-Konzerts zu treffen – es war ihre erste Deutschland-Tournee in fast 40 Jahren und sollte ihr letztes Konzert hierzulande sein. The BossHoss inspirierte es dazu, Partons Klassiker „Jolene“ (1973) in einer rockigeren Neuversion mit den Niederländern The Common Linnets zu covern und als Single herauszubringen.

The BossHoss gedenken Country-Legende Dolly Parton

Mit Interpretationen von Popsongs im Country-Gewand schafften sie einst ihren Durchbruch, bis sie anfingen, eigene Lieder zu schreiben. Bis heute präsentieren sie Dolly Partons Hit bei jedem ihrer Konzerte, obwohl er von der Bitte einer Frau an ihre Rivalin handelt, ihr nicht den Mann zu nehmen. „Es war uns schon immer eine Ehre, ‚Jolene‘ zu spielen und ein kleines Stück deiner Musik auf unsere Bühnen zu bringen“, so The BossHoss weiter. „Danke für die Musik, Dolly. Deine Lieder werden ewig weiterleben.“

Für Schwermut bleibt bei ihren Countryrock-Festen ansonsten nicht viel Zeit. Denn die Barden mit Cowboyhüten und weißen Unterhemden zelebrieren ihre wilde Show, bei der nicht nur vor, sondern auch auf der Bühne getanzt wird, mit Bläsertrio und jeder Menge Rampensau-Klischees.

„Back To The Boots“-Konzert im Stadtpark

Ob der Terminator da abgefärbt hat? Mit „I’ll Be Back“ veröffentlichten sie 2025 ein Lied, bei dem Arnold Schwarzenegger aktiv mitgewirkt hat. Denn zwischen der Band und Arnie hat sich eine Art Freundschaft entwickelt, die bei einer Klimaschutz-Veranstaltung in Tirol ihren Anfang nahm. Im Herbst 2024 rockte die Band sogar im Garten der Familie in Los Angeles.

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Klar, dass auch der Song beim „Back To The Boots“-Konzert jetzt im Stadtpark nicht fehlen wird.

Tickets zu gewinnen!

3 x 2 Tickets zu gewinnen! Schicken Sie bis 6.9. eine E-Mail mit dem Betreff „BossHoss“ an mopop@mopo.de und beantworten Sie die Frage: Wie heißt der „Schwarzenegger-Song“?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Stadtpark-Open-Air: 11.9., 18.30 Uhr, 70 Euro; Support: The Silverettes