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Die Ärzte kommen! Vorverkauf für Doppelkonzert startet noch diese Woche

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Die Ärzte – Farin Urlaub (v.l.), Bela B und Rodrigo González.
Die Ärzte – Farin Urlaub (v.l.), Bela B und Rodrigo González.
Foto: Jörg Steinmetz

Sie wollen es nochmal wissen: Die Ärzte kommen nächstes Jahr nach Hamburg – für gleich zwei Konzerte nacheinander. Der Vorverkauf startet schon am Mittwoch. Das müssen Fans der selbst ernannten „besten Band der Welt“ wissen.

Am 4. und 5. Mai 2027 spielen die Berliner Punks im Rahmen ihrer „Eine Gänsehaut nach dem andern!-Tour“ in der Barclays Arena. Karten gibt’s ab 68 Euro (regulärer Preis, plus Gebühren) ausschließlich über den bandeigenen Shop zu kaufen.

Los geht der Vorverkauf am kommenden Mittwoch (15. April) um 10 Uhr. Tipp: Schon vorher ein Kundenkonto anlegen.

Die Ärzte live in Hamburg: Sozialtickets für 20 Euro

Um auch Fans mit nicht so prall gefülltem Geldbeutel den Besuch zu ermöglichen, bieten die Ärzte Sozialtickets für 19,90 Euro plus Versandkosten an. Das Sozialticket für Hamburg können Hamburger Bürger:innen erwerben, die einen der folgenden amtlichen Leistungsnachweise vorlegen: Bürgergeld (SGB II), laufende Hilfen zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter bzw. Erwerbsminderung (SGB XII) oder Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

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Im Zuge der Bestellung werden ein Scan/Foto des anerkannten Leistungsnachweises und der Name der berechtigten Person benötigt.

Alle Karten sind personalisiert. Käufer müssen ihren Vor- und Nachnamen unmittelbar nach Erhalt in die Leerzeile auf dem Ticket eintragen. Besteller können maximal acht Tickets ordern. Für Sozialtickets gilt: maximal vier Karten pro Besteller. (mp)

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