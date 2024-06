Das wird eine Riesen-Gaudi: LaBrassBanda spielen im Stadtpark

Bayerischer Gypsy-Brass, Volksmusik-Punk, Balkan-Funk-Brass oder Alpen-Jazz-Techno – die Zuschreibungen, mit denen versucht wird, die Musik von LaBrassBanda in Schubladen zu stecken, funktionieren nur bedingt. Denn die acht Männer vom Chiemsee machen als Blaskapelle vor allem eines: ordentlich Stimmung – und das mit der Musik und den Rhythmen, die ihnen gefallen.

Mit unverwechselbarem Charme singt Stefan Dettl mit bayrischem Dialekt, und da die Musiker konsequent in Lederhosen (und barfuß auftreten) und dazu bunt verschiedenste Musikstile kombinieren, entsteht ein ganz besonderer Mix, der eine Sogkraft auf deutsche und internationale Fans ausübt. Sogar Auftritte in gehypten Serien gab es: In „Babylon Berlin“ hatte die Bläsertruppe einen Gastauftritt mit „Teufelstanz“ und auch in einem Tatort waren sie schon zu Gast.

„Wenn die Leute eine Gaudi haben, dann ist es Volksmusik“

Nun kommen die Bayern mit teilweise neuer Besetzung (statt Stefan Huber bläst Matthias Hoffmann die Tuba, E-Gitarre spielt Julian Buschberger), aber gewohnt cool-lässigem Bläsersound in den Stadtpark und wollen mit ihren Fans eine Gaudi feiern.

Und in diesem Sinne versteht Stefan Dettl ihre Musik auch als Volksmusik: „Wenn die Leute eine Gaudi haben, dann ist es Volksmusik. Mir macht am meisten Spaß, wenn die Leute uns anlachen und aufgehen und einen schönen Tag haben.“

LaBrassBanda sind auch „Brass Fire Tour“ – auch in Hamburg

Auf ihrer „Brass Fire Tour“ hat die Band auf jeden Fall so manches musikalische Schmankerl dabei, sodass einem vergnügten Konzertabend im Stadtpark – veranstaltet von A.S.S. Concerts – nichts im Wege steht. Außer vielleicht das Wetter – aber das soll ja zum Glück bald besser werden. (JH)

Stadtpark: 22.6., 19 Uhr, 54 Euro

