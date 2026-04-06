Da funkeln die Discokugeln: MainCourse und ihre mitreißende Hommage an die Bee Gees

So ein bisschen erinnert der Weg der niederländischen Band MainCourse an den ihrer Landsleute The Analogues: Die füllten mit ihren authentisch nachgespielten Beatles-Songs auch erst die Konzerthallen in Holland, um dann ihre Tourneen überaus erfolgreich auf andere Länder auszuweiten. Wobei sich das Sextett MainCourse der Stücke der Bee Gees annimmt und dem damit einhergehenden Lebensgefühl der 70er unter der funkelnden Discokugel.

Die Herren fanden 2024 durch die TV-Talentshow „The Tribute – Battle Of The Bands“ zusammen, wo sie als Gewinner hervorgingen. Ob Fleetwood Mac, Pink Floyd oder Dire Straits – wo das Original nicht mehr zur Verfügung steht, erfreuen sich Tribute-Bands großer Beliebtheit!

Tanzfieber garantiert!

Mit dieser Bee-Gees-Coverband ist das Tanzfieber jedenfalls garantiert! Benannt haben sie sich nach dem elften Album der Gibb-Brüder – „Main Course“ von 1975. Die Bee Gees und ihren Harmoniegesang zu imitieren, ist zwar fast unmöglich, aber die Stimmen kommen den Vorbildern ganz nah und schaffen auch die Falsett-Parts – ein Markenzeichen der Gruppe. Jeffrey Italiaander gibt den Robin Gibb und übernimmt beim Konzert auch die Ansagen. Mike Ott ist brillant als Barry Gibb. Martijn Bakker sitzt am Klavier und singt wie Maurice Gibb.

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Fast ein Jahr lang probten sie hinter verschlossenen Türen so herausfordernde wie gleichsam tolle Bee-Gees-Songs wie „How Deep Is Your Love“, „Night Fever“ oder „Stayin‘ Alive“. Anders als die Originale können sie sich trotz der intensiven Zeit immer noch gut leiden. „Mittlerweile fühlen wir uns wie Brüder“, so Ott.

Laeiszhalle: 6.4., 18 Uhr (ausverkauft), 7.4., 19.30 Uhr, ab 84,50 Euro