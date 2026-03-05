Crossover extrem: Hier treffen AC/DC auf Johann Sebastian Bach – Verlosung!

Der eine spielt Gitarre, der andere auch. Gemeinsam sind sie das angesagteste Gitarren-Duo Deutschlands: Jan Pascal und Alexander Kilian, besser bekannt als „Café del Mundo“. In ihren Konzerten springt ihre Leidenschaft für Musik ungebremst aufs Publikum über – und dafür werden sie stürmisch gefeiert.

Alles begann mit spanischem Flamenco, dem virtuosen Zusammenspiel von Liedern und Tanz. Nach einigen Jahren kam die Freiheit des Jazz dazu, später zusätzliche Einflüsse aus Pop und klassischer Musik. Heute sind sie berühmt für genau diese Offenheit, eine Verschmelzung von Stilen.

Internationaler Durchbruch mit „Famous Tracks“

Vor zwanzig Jahren lernten sich die beiden bei einem Workshop kennen, ein Jahr später erschien ihr erstes gemeinsames Album. Ihr Vorbild: Paco de Lucía, Großmeister an der Flamenco-Gitarre. Der internationale Durchbruch gelang mit „Famous Tracks“, aufgenommen in den legendären Abbey Road Studios in London. Inzwischen können sie Millionen Klicks auf den gängigen Social-Media-Plattformen vorweisen.

2025 kam „GuitaRevolution Symphonic“ heraus, das bislang persönlichste Album des Duos. Und das stellen sie nun auch in Hamburg vor. Zu hören sind Café del Mundo und das Filmorchester Babelsberg, die das Crossover auf die Spitze treiben, mit Songs wie „Viva la Vida“ von Coldplay, Ennio Morricones „Cinema Paradiso“ und zeitlosen Ohrwürmern wie „Wake Me Up“ von Avicii, Michael Jacksons „Smooth Criminal“ sowie einem Medley aus Hits von AC/DC.

Das könnte Sie auch interessieren: Letztes Studioalbum: Tote Hosen bald in Punkrock-Rente?

Am selben Abend stehen aber auch Kompositionen von Bach und Rachmaninow auf dem Programm, arrangiert für zwei sensationelle Solisten und großes Kino-Orchester. Der 47-jährige Jan Pascal gilt als poetischer Interpret, sein zwölf Jahre jüngerer Partner Alexander Kilian beeindruckt mit technischer Finesse.

Tickets zu gewinnen!

Wir verlosen 3 x 2 Karten! Wer gewinnen möchte, schreibt bis 6.3., 14 Uhr, eine E-Mail an [email protected], Betreff „Café del Mundo“, und beantwortet die Frage: Wie heißen die zwei?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

CCH: 7.3., 20 Uhr, Congressplatz 1, Karten ab 58,95 Euro