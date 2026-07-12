Counting Crows im Stadtpark: „Help me believe in anything“ – Tickets zu gewinnen!

Es ist gar nicht so leicht, im Popmusik-Business würdevoll zu altern. Aber die Counting Crows haben das irgendwie geschafft, vor allem weil sie in all den Jahren kaum etwas verändert haben. Seit ihrem Debüt „August And Everything After“ mit dem Überhit „Mr. Jones“, der immer noch für Gänsehaut sorgt, hat sich wenig verändert. 1993 war das, also vor mehr als 30 Jahren.

Sänger Adam Duritz stand schon damals im Mittelpunkt des Ganzen. Alles andere als ein klassischer Rockstar, der aber doch zu einem solchen wurde, vor allem wegen „Mr. Jones“ (aus dem Song stammt die Zeile in der Überschrift). Seitdem sind acht Alben der Band aus San Francisco erschienen. Gar nicht so viele also, aber allesamt voller melancholischer Folk-Rock-Songs, wie man auch auf dem aktuellen Werk „Butter Miracle – The Complete Sweets!“ hören kann.

Counting Crows im Stadtpark: besonderer Sommerabend in wunderschöner Kulisse

Dieses pendelt zwischen Classic-Rock, Bar-Piano, Blues, Folk und Alternative-Rock – mit zeitlos guten Songs, die auch in diesem Festivalsommer noch einmal richtig zünden.

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Und wer erlebt hat, wie Adam Duritz mit dieser so besonderen Mischung aus Poesie, Melancholie und lakonischem Charme auf der Bühne agiert, der wird sich das Konzert beim Stadtpark-Open-Air am Dienstag kaum entgehen lassen. Und ganz bestimmt werden wir auch diese Zeilen hören, wenn dann alle beseelt mitsingen: „Pass me a bottle, Mr. Jones / Believe in me / Help me believe in anything / Cause I want to be someone who believes / Yeah.“ Das wird sicher ein ganz besonderer Sommerabend in wunderschöner Kulisse!

Tickets zu gewinnen!

3 x 2 Karten zu gewinnen. Wer mitmachen möchte, schickt bis Sonntag (12.7.) eine E-Mail mit dem Betreff „Counting Crows“ an mopop@mopo.de und beantwortet folgende Frage: In welchem Jahr kam das Debütalbum „August And Everything After“ raus?

Stadtpark-Open-Air: 14.7., 18.30 Uhr, 64 Euro