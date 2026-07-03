Seine erste Single war eine Hommage an Marvin Gaye – und die Liebe zum Soul, die bestimmt seine ganze Karriere. Der US-Amerikaner Charlie Puth macht Ohrwürmer aus seinem Soul-Faible, seit zehn Jahren schon.

Seine Karriere begann im Internet: Den Durchbruch schaffte er 2015 mit „See You Again“, einer Zusammenarbeit mit Wiz Khalifa. Und seitdem pustet Puth gefühlvolle Balladen in die Welt, Hit nach Hit wie „Attention“, „We Don’t Talk Anymore“ feat. Selena Gomez und „One Call Away“.

Charlie Puth tritt beim Stadtpark Open Air auf

Auf seinem vierten Album „Whatever’s Clever!“ geht der 1991 geborene Wunderwuzzi des geschniegelten Mainstream-Soul-Pop etwas andere Wege: Zwischen Yacht-Rock, Funk und R&B groovt dieser nostalgische Sound aus den Eighties: sehr klassisch, sehr elegant.

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Taylor Swift ist Fan dieses Mannes, der auch kleine Ausflüge in den Jazz schätzt – und jetzt kann man ihn in beeindruckender Stadtpark-Kulisse auch in Hamburg erleben!

Tickets zu gewinnen!

3 x 2 Karten zu gewinnen! Schreiben Sie noch am 3.7., bis 13 Uhr, eine E-Mail an mopop@mopo.de, Stichwort „Charlie Puth“ und beantworten Sie die Frage: Wie heißt sein neues Album?

Stadtpark-Open-Air: 5.7., 19 Uhr, 78 €