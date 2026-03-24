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Rätselhafte Plakatkampagne: Céline Dion vor Mega-Comeback?

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Celine Dion bei einem Konzert in Kanada im Jahr 2022.
Celine Dion bei einem Konzert in Kanada im Jahr 2022.
Foto: imago images/ZUMA Press

Es häufen sich Gerüchte über das Comeback des Weltstars. Der Auslöser: Eine rätselhafte Plakatkampagne in Paris.

Über die ganze Stadt verteilt hängen Poster mit Liedzeilen und Songtiteln von Céline Dion: von „The Power Of Love” über „S’il suffisait d’aimer” bis „My Heart Will Go On”. Nun spekulieren Fans auf ihr Comeback. Die „Bild”-Zeitung berichtete zuerst.

Nach Informationen der kanadischen Zeitung „La Presse” soll Dion ab Herbst mehrmals in der „La Defense Arena” in Paris auftreten. Im September und Oktober seien zwei Shows pro Woche geplant. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

Dions letzter Live-Auftritt war bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Schon 2020 hätte die Sängerin in Paris auftreten sollen. Erst verhinderte die Corona-Pandemie ihre Konzerte, dann ihre Erkrankung. 2022 erklärte Dion öffentlich, dass sie am „Stoff-Person-Syndrom” leide, einer seltenen neurologischen Krankheit.

Plakatwand mit dem Titel des Liedes „My Heart Will Go on”Foto: picture alliance/dpa/AFP | Blanca Cruz
Fußgänger gehen an einer Plakatwand mit dem Titel des Liedes „My Heart Will Go on” der kanadischen Sängerin Celine Dion vorbei.

Dion leidet unter Muskelverkrampfungen, die Gehen und Singen erschweren. Weil sie sich auf ihre Gesundheit konzentrieren müsse, sagte die Sängerin der verbliebenen Termine der „Courage”-Tour ab. Seitdem hatte sie aber mehrmals versprochen, nicht aufzuhören, sondern auf die Bühne zurückkehren.

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Dions letzter Live-Auftritt war auch in Paris: bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024. Ihr letztes reguläres Konzert war hingegen im März 2020 in den USA während ihrer „Courage”-Tour. Wegen ihrer Krankheit hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Die Aussicht auf ein mögliches Comeback hatte Dion bereits vor einigen Tagen geweckt, als sie auf Instagram ihren verstorbenen Vater würdigte. «Ich werde nie vergessen, wie du zu meinen Auftritten gekommen bist», schrieb Dion in dem Post. „Ich liebe dich, und wenn ich wieder auf die Bühne gehe, weiß ich, dass du da sein wirst.“

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