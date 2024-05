Bukahara rocken den Stadtpark: Hier gibt’s die letzten Karten zu gewinnen

Alle wollen Bukahara! Wo die Band eine Show ankündigt, sind die Tickets ratzfatz weg. Alles ausverkauft: Berlin, Hamburg, Köln, Köln, Köln – kein Tippfehler; die Sommertour wird dort mit einem Triple abgeschlossen. Und weil das so ist, hat die Band inzwischen eine eigene Ticketbörse auf Instagram eingerichtet: Wer keine Karte mehr bekommen hat, kann da vielleicht eine ergattern. Oder eben hier gewinnen! Denn am 2. Juni sind Bukahara im Stadtpark.

Und wer jetzt die Stirn in Falten legt und sich „Who-ahara?“ fragt: Keine Sorge, das geht anderen auch so. Bukahara ist so etwas wie die größte unbekannte Band Deutschlands. Jedenfalls gemessen an ihrem Erfolg, der Zahl ihrer Fans und dem medialen Aufschlag. Drum hier eine kurze Einführung.

Die vier Musiker lernten sich während des Jazz-Studiums kennen

Seit 2009 gibt es das Quartett, Ahmed Eid (Bass, Percussion), Max von Einem (Posaune), Daniel Avi Schneider (Geige, Mandoline) und Soufian Zoghlami (Gesang, Gitarre, Schlagzeug) lernten sich während des Jazz-Studiums an der Kölner Musikhochschule kennen. Schnell war klar, dass sie zusammen Musik machen wollen. Erst auf der Straße – aber bald in immer größeren Clubs und Hallen. Bukahara ist eine Global-Folkband, multikulti, geprägt von einem postmigrantischen und grenzüberschreitenden Selbstverständnis. Die vielleicht schönste Antwort der deutschen Popmusik auf die Globalisierung.

Das könnte dich auch interessieren: „Mir geht’s wieder gut“ – Lena meldet sich zurück und singt in Hamburg

Um den ungewöhnlichen Namen macht die Band selbst übrigens ein großes Geheimnis. „Ich kann nur so viel verraten“, so Zoghlami in einem Interview, „meine kleinen Schwestern haben das Wort erfunden, als sie vier Jahre alt waren. Sie sind Zwillinge und haben viel in ihrer eigenen Sprache kommuniziert. Bukahara war eins der Wörter, bei dem wir in der Familie lange gebraucht haben, bis wir es entschlüsselt hatten. Wir wissen es – aber wir verraten nichts.“

Stadtpark: 2.6., 19 Uhr, ausverkauft

Letzte Tickets für Bukahara zu gewinnen!

Wir verlosen 3 x 2 Ticketsfür das ausverkaufte Bukahara-Konzert im Stadtpark. Viel Glück!

Einfach bis 31. Mai, 14 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Bukahara“ an [email protected] schicken und folgende Frage richtig beantworten: In welcher Stadt haben sich die Bandmitglieder kennengelernt?

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB gibt’s unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb