Brasilianische Vibes: Mari Froes in Hamburg

Wenn Mari Froes singt, kommt sofort Sommergefühl auf. Denn die Brasilianerin mixt Samba- und Baião-Rhythmen mit jazzig-poppigen Melodien und schafft so frische und gefühlvolle Songs, zu denen man prima tanzen kann – tanzen muss.

Obwohl die Sängerin mit 23 Jahren noch recht jung ist und erst am Anfang ihrer Karriere steht, hat sie bereits mehr als 100 Millionen Aufrufe bei YouTube und begeisterte mit ihren Singles „Moça“, „Rosa e Laranja“ und „Vaitimbora“ Menschen weltweit.

Das könnte Sie auch interessieren: Vier Tage Deichbrand-Festival: „Wir sind wahnsinnig happy“

Ihre Europatour im vergangenen Jahr war ausverkauft, sodass sie nun an diesen Erfolg anschließt und die europäischen Festivals abklappert. Zum Glück ist auch Zeit für einen Zwischenstopp in Hamburg – ganz intim im Knust.

Knust: 3.8., 21 Uhr, 44 Euro, knusthamburg.de

Foto: MOPO Der Plan7 vom 31. Juli 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.