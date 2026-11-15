Bleachers in Hamburg: Der Soundmacher im Rampenlicht

Jack Antonoff gilt als Gestalter des modernen Popsounds. Er ist einer der erfolgreichsten Produzenten der Welt und seit 2013 Taylor Swifts engster kreativer Partner. Im selben Jahr gründete der mittlerweile 14-fache Grammy-Gewinner seine achtköpfige Band Bleachers.

Auf deren neuem Album „Everyone For Ten Minutes“ steht das Gemeinschaftliche im Vordergrund – ein Konzept, das ihre Live-Konzerte spürbar beflügelt.

Antonoff verbindet Gesellschaftskritik und Privates

Antonoffs Wurzeln im US-Bundesstaat New Jersey sowie seine Bewunderung für Bruce Springsteen sind dabei unverkennbar. Genau wie sein großes Vorbild zeigt sich Antonoff gesellschaftskritisch, verarbeitet auf der neuen Platte aber auch ganz private Momente wie die Hochzeit mit der Schauspielerin Margaret Qualley.

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Musikalisch verbindet er mit den Bleachers hymnischen Indie-Pop und Folk-Rock mit einer unverkennbaren Leidenschaft für Saxofon-Soli. Ein Sound, der garantiert jede Crowd in Bewegung bringt.

Georg-Elser-Halle: 15.11., 20 Uhr, 72 Euro, Support: Blu DeTiger und Bike Routes

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