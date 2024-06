Beth Ditto will mit Gossip den Stadtpark zum Kochen bringen

Als die Macher der US-Fernsehserie „Monarch“ die Rolle einer „lesbischen Plus-Size Countrysängerin“ besetzen wollen, ist sich Beth Ditto sicher: An mir geht kein Weg vorbei. Es ist Pandemie, touren unmöglich und die Gossip-Sängerin hat 2018 bereits ihr Schauspieldebüt in einem Film von Indie-Regisseur Gus Van Sant gegeben. Dass sie vier Jahre danach Seite an Seite mit Film-Ikone Susan Sarandon („Thelma & Louise“) spielen würde, verschlägt der 43-Jährigen dann doch die Sprache.

„You’ve got to shut your fuckin’ mouth!”, so ihre erste Reaktion. Es passt aber auch wirklich zu gut: Sarandon und Ditto sind ja Schwestern im Geiste. Beide erklärte Feministinnen, beide Anti-Trump aber Pro-Choice, nie zu ängstlich, Haltung zu zeigen, auch gegen große Widerstände.

Gossip spielen am 3. Juli im Hamburger Stadtpark – verlegt aus der Freiheit

Rückblick: Als Beth Ditto mit Gossip vor rund 20 Jahren erstmals in der Musikszene auftaucht, staunen die Leute nicht schlecht: Da tanzt eine 1,57 Meter große und 110 Kilo schwere Frau selbstbewusst in knappen Klamotten über die Bühne und schreit sich die Seele aus dem Leib.

Die im konservativen US-Bundesstaat Arkansas in einem Trailerpark aufgewachsene Ditto kämpft schon für Body-Positivity, bevor es das Label gibt. Vor allem in Europa feiern die Fans Ditto für ihr konsequentes Punk-Sein und den kantig-krachigen Sound von Gossip, der Indie Rock mit Disco kreuzt. Nach dem Erfolgsalben „Music for Men“ (2009) und „A Joyful Noise“ (2012) ist dann 2016 aber Schluss mit der Band.

Mit „Real Power“ haben sich Gossip zurückgemeldet

Lagerfeld-Freundin Ditto stürzt sich in die Fashionwelt; bringt ein Soloalbum heraus. Eigentlich will sie mit Erfolgsproduzent Rick Rubin im vergangenen Jahr ein weiteres Solo-Album aufnehmen, doch die Arbeit im Studio gestaltet sich zäh. Bis Ditto ihren Kindheitsfreund und Ex-Bandkollegen Nathan Howdeshell anruft. Nach ein paar Tagen mit dem Bassisten ist ihr klar: Hier entsteht gerade ein neues Gossip-Album.

„Real Power“, im März erschienen, ist weniger kantig, deutlich glatter produziert und doch unverkennbar Gossip. Über-Hits wie „Heavy Cross“ oder „Standing In The Way Of Control“ fehlen, aber das Trio zeigt auf ihrem Reunion-Werk eine ansteckende Spielfreude. Live sind Gossip ohnehin immer eine Ereignis.

Stadtpark: 3.7., 19 Uhr, 52 Euro (verlegt aus der Großen Freiheit)

