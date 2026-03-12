Folgen Sie uns

Ausverkauftes Hamburg-Konzert von Sleaford Mods: Hier letzte Tickets gewinnen!

Die beiden Männer stehen vor einem gelben Hintergrund
Jason Williamson (r.) und Andrew Fearn sind Sleaford Mods.
Foto: Nick Waplington

Sleaford Mods können einfach nicht leise sein. Die Welt ist aber ja auch vollgestopft mit Themen, gegen die man laut sein kann. Laut sein muss, wenn es nach Jason Williamson und Andrew Fearn geht – jedenfalls als linke Menschenfreunde.

Seit Jahren motzt das Elektropunk-Duo aus Nottingham gegen gesellschaftliche Missstände an. Dass es Williamson bei der Arbeit am aktuellen Album „The Demise Of Planet X“ mit einer Schreibblockade zu tun hatte, lag auch daran, dass er bei all den Themen nicht wusste, wo anfangen, wie er in einem Interview sagte.

Sleaford Mods: Mit „The Demise Of Planet X“ live in Hamburg

Hat dann aber doch noch geklappt – und so wird jetzt unter anderem gegen toxische Männlichkeit und Nationalismus gewettert. Und gegen „ein Leben in enormer Unsicherheit“, sagt Williamson. „Als wir das letzte Album schrieben, ging es um Stagnation, um ein Land, das sich wie ein lebloser Körper anfühlte. Drei Jahre später ist diese Leiche aufgeplatzt.“

Auf „The Demise Of Planet X“ sind viele Gäste zu hören, darunter Sue Tompkins (Life Without Buildings), Aldous Harding, die Schauspielerin Gwendoline Christie („Wednesday“) und Big Special. In die Große Freiheit 36 kommt das Duo ohne diesen Support – natürlich trotzdem ausverkauft. Aber: MOPOP hat die letzten Tickets! (NR)

Große Freiheit 36: 15.3., 20 Uhr, Große Freiheit 36, ausverkauft

Mit MOPOP zu Sleaford Mods

2 x 2 Tickets zu gewinnen! Wer mitmachen will, muss bis Freitag (13 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „Mods“ an [email protected] schicken und die Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels  ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

