Auf dieses Konzert in Hamburg dürfen sich Rammstein-Fans freuen

Mit 60 Jahren hat Till Lindemann immer noch die Power für große, kräftezehrende Touren. Ab Mai ist der Rammstein-Sänger mit seiner Band in Europa unterwegs – und nur ein paar Monate später rockt Lindemann schon wieder auf den Bühnen Europas.

Till Lindemann geht im November und Dezember auf Solo-Tour. Der Berliner kündigte am Mittwoch 24 Konzerte an, die in 13 Ländern stattfinden. Neben Deutschland tritt Lindemann auch in Tschechien, der Slowakei, Litauen, Lettland, Estland, Schweden, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, im Vereinigten Königreich und in Finnland auf.

Hamburg: Till Lindemann-Konzert am 8. Dezember

Fans aus Norddeutschland sollten sich unbedingt den 8. Dezember vormerken: Dann spielt Till Lindemann in der Sporthalle Hamburg. Tickets für das Konzert gibt es ab dem 2. Mai.

Mit seinem Solo-Projekt Lindemann veröffentlichte der 60-Jährige bisher zwei Alben. „Skills in Pills“ (2015) und „F & M“ (2019) erreichten jeweils Platz eins der deutschen Charts.

Bis 2020 gehörte der Schwede Peter Tägtgren (Pain) zur Band. Seitdem besteht die Gruppe neben Till Lindemann aus Jes Paige, Emily Ruvidich, Acey Slade und Joe Letz.