Angus & Julia Stone: Dieses abenteuerliche Dasein – Tickets zu gewinnen!

Zuerst war es ein kleines Bruder-Schwester-Ding aus Newport bei Sydney, doch inzwischen ist der Indiefolk-Dream-Pop von Angus & Julia Stone weltweit bekannt. Jetzt zeigen sie auf der Stadtpark-Bühne, wie sie uns seit 2006 um den Finger wickeln: Vor allem ist es die Emotionalität der Songs, die die Menschen begeistert – auch auf dem aktuellen Album „Cape Forestier“.

Sie spielen an exklusiven Orten wie der Royal Albert Hall in London oder dem L’Olympia in Paris, zupfen an ihren Akustikgitarren und lassen Stimmen im Wechselspiel erklingen – viel mehr tun sie nicht. Aber wie sie das tun …! „Das Leben verändert sich permanent, darin liegt eine gewisse Melancholie“, sagen sie – und so klingen auch ihre Stücke, von denen eines einem tasmanischen Kapitän und seinem alten Fischkutter gewidmet ist.

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Auch darüber kann man Songs schreiben: „Seit vielen Jahren sind die beiden Tag für Tag auf den Gewässern südöstlich von Tasmanien unterwegs, ganz egal, wie hoch sich die Wellen über ihnen auftürmen. „Wir fanden, dass dieses abenteuerliche Dasein eine schöne Metapher für unser eigenes Leben ist: konstant auf der Reise zu sein, ohne jemals zu wissen, ob ein heftiger Sturm aufkommt oder man eher in ruhigen Gewässern segelt.“

Tickets zu gewinnen!

Wir verlosen 3 x 2 Karten! Wer gewinnen möchte, schreibt bis 22.6., 10 Uhr, eine E-Mail an [email protected], Stichwort „Angus & Julia“, und beantwortet die Frage: Wie heißt das aktuelle Album?

Stadtpark: 26.6., 19 Uhr, 68 Euro