Alice Cooper in Hamburg: „Die Kontrolle verlieren? Niemals!“

„Hard Rock kann unmöglich sterben, es macht einfach zu viel Spaß“, sagt Alice Cooper (78). Dass auch die Rockmusik bereits verstorbener Künstler weiterlebt, dafür sorgt er mit seiner Supergroup Hollywood Vampires, die er vor fast 15 Jahren mit Aerosmith-Gitarrist Joe Perry (75) und dem Schauspieler und Gitarristen Johnny Depp (63) gegründet hat. Und die man jetzt live in der Barclays-Arena erleben kann.

Die Gruppe, zu der als dritter Gitarrist Tommy Henriksen gehört, hat sich auf Coverversionen von Rockklassikern spezialisiert und erinnert damit an verstorbene Idole wie Jim Morrison (The Doors), Keith Moon (The Who) oder Lemmy Kilmister (Motörhead). Dass Cooper selbst nach wilden Exzessen in den 70er Jahren noch lebt, führt der 78-Jährige auf seinen rechtzeitigen Abschied von Alkohol und Drogen zurück.

In den 70ern genoss der „Rock-Opa“ das wilde Leben

„Ich glaube, es liegt daran, dass ich seit 43 Jahren trocken bin, sonst wäre ich tot gewesen“, so der Schockrock-Pionier. „Das hat sehr viel mit Überlebenswillen zu tun und sehr viel hat auch damit zu tun, dass ich viel hatte, wofür es sich zu leben lohnte. Ich hatte eine großartige Frau. Wir hatten gerade unseren 50. Hochzeitstag.“ Tänzerin und Sängerin Sheryl Cooper ist bei jeder Tournee dabei und sogar Teil der Show. „Sie kann immer noch jede 20-Jährige beim Tanzen übertreffen. Und sie ist eine der besten Sängerinnen, die du je gehört hast“, schwärmt Alice Cooper.

Während der „Rock-Opa“ heute gesund lebt und in seiner Freizeit leidenschaftlich gern Golf spielt, genoss er in den 70ern das wilde Leben. Damals stand der Name Hollywood Vampires für einen exklusiven Trinker-Klub in Los Angeles, den Cooper mit anderen Musikergrößen wie Ex-Beatle Ringo Starr, Monkees-Sänger Micky Dolenz, Harry Nilsson und The-Who-Drummer Keith Moon gegründet hatte.

Hollywood Vampires mit Gründungsmitgliedern Johanny Depp (2. v. l.), Alice Cooper (3. v. l.) und Joe Perry (4. v. l.). Foto: Aaron Perry

Bei den Hollywood Vampires von heute sind Exzesse wie damals laut Cooper undenkbar. „Wir alle haben die Drogensache durchgemacht“, sagt Cooper. „Also nimmt keiner von uns Drogen. Johnny trinkt gern Wein. Joe und ich sind wahrscheinlich die Nüchternsten, was das angeht. Niemand verliert jemals die Kontrolle. Alle kommen pünktlich zu den Proben.“

Auch Johnny Depp singt einen Song

Zu den Songs der Hollywood Vampires, die auch auf dem gerade erschienenen Live-Album „At Montreux Jazz Festival“ zu hören sind, gehören neben Klassikern wie „Heroes“ (David Bowie), „The Jack“ (AC/DC), „Break On Through“ (The Doors) oder „Ace Of Spades“ (Motörhead) auch Lieder aus Joe Perrys Aerosmith-Repertoire wie „Sweet Emotion“ oder Alice Coopers unverzichtbarer Kulthit „School’s Out“.

Johnny Depp singt auch, etwa den Song „People Who Died“ von der Jim Carroll Band, der gewissermaßen das Motto der Hollywood Vampires ist. Denn vor allem wollen die Musiker verstorbene Idole und Freunde würdigen.

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Angst vor seinem eigenen Tod hat Alice Cooper übrigens nicht. Als Christ habe er eine klare Vorstellung davon, was ihn nach dem Tod erwarte. „Ich weiß, wohin ich gehe, wenn ich sterbe“, sagt die Rocklegende. „Ich glaube nicht, dass ich als Schmetterling wiedergeboren werde oder so etwas. Ich vertraue fest auf meinen Glauben.“

Konzert: 30.8., 20 Uhr, Barclays-Arena, ab 71 Euro; Album: Hollywood Vampires, „At Montreux Jazz Festival“ (Ear-Music/Edel)

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