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Agnes Obel in Hamburg: Träumerischer Pop und teuflisch gute Songs – Tickets zu gewinnen!

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Agnes Obel steht im Gegenlicht auf der Bühne und blickt nach unten.
Agnes Obel hat einen ganz eigenen Stilmix aus Pop, Indie, Folk und klassischer Streicherbegleitung.
Foto: Frank Eidel

Geheimnisvoll ist die Musik der dänischen Singer/Songwriterin und Pianistin Agnes Obel. Hypnotisch und manchmal auch etwas düster. Bevor sie ihre Texte schreibt, lässt sie sich viel Zeit, denn „die Musik scheint bereits eine Geschichte zu erzählen und Bilder zu projizieren“, so die Künstlerin. Dabei verlässt sie sich auf den untrennbaren Dialog zwischen dem eigenen Gesang und ihren Tastentönen, „Klavier und Singen sind wie zwei gleiche Stimmen für mich“!

Seit Beginn ihrer Karriere fühlt sie sich von einfachen Melodien angezogen, die sie im eigenen Stilmix aus Pop, Indie, Folk und klassischer Streicherbegleitung präsentiert – Kammerpop trifft es am besten. Die heute 45-Jährige lebt seit zwei Jahrzehnten in Berlin, dort am Ufer der Spree entstand zum Beispiel ihr träumerisches „Riverside“, das zu ihren bekanntesten Songs gehört. Solche wird sie auch für ihre Fans in Hamburg spielen, ergänzt um neue Kompositionen wie „Faustian Deal“ über den legendären Pakt mit dem Teufel.

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Als Opening Act entert der schottische Cellist Peter Gregson die Bühne, und der bleibt gleich sitzen und unterstützt Agnes Obel als Teil ihres Ensembles im darauffolgenden garantiert stimmungsvollen Konzert.

Tickets zu gewinnen!

3 x 2 Tickets zu gewinnen! Schicken Sie bis Sonntag eine E-Mail mit Betreff „Obel“ an mopop@mopo.de und beantworten Sie folgende Frage: In welcher Stadt lebt Agnes Obel?

Stadtpark-Open-Air: 14.8., 19 Uhr, 61,25 Euro

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