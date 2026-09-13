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35.000 Fans waren nicht genug: Kraftklub wollen jetzt den Volkspark füllen

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Frontmann Felix Kummer beim Abschlusskonzert auf der Trabrennbahn.
Kraftklub spielten ihren Tourabschluss 2026 auf der Trabrennbahn Hamburg.
Foto: Florian Quandt

Gerade erst haben Kraftklub vor 35.000 Fans auf der ausverkauften Trabrennbahn gefeiert – offensichtlich war ihnen das noch nicht groß genug. Im kommenden Sommer zieht es die Chemnitzer Band ins Volksparkstadion.

Erst vorletzte Woche beendeten Kraftklub ihre „Sterben in Karl-Marx-Stadt“-Tour in Bahrenfeld. Das Konzert am 29. August war bereits im Vorfeld restlos ausverkauft. Nun legen Kraftklub noch einmal deutlich nach: Am 26. Juni 2027 spielen sie im Volksparkstadion. Der Auftritt gehört zu ihrer neuen „Das war ja keine Phase“-Tour, für die die Band ihre bislang größten eigenen Konzerte angekündigt hat. Die Show soll durch die verschiedenen Phasen ihrer inzwischen fünf Alben führen.

Kraftklub verkaufen Tickets selbst am Lattenplatz

Wer beim Hamburger Konzert dabei sein will, bekommt schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart eine Chance – und zwar ganz analog. Am Dienstag, 15. September, eröffnet die Band von 12 bis 19 Uhr eine eigene „Kraftklub Konzertkasse“ auf dem Lattenplatz vor dem Knust.

Dort wird ein erstes Ticketkontingent für das Volkspark-Konzert verkauft. Besonderheit: Kraftklub wollen selbst vor Ort sein, Fans treffen und für Fotos bereitstehen.

Der reguläre Vorverkauf startet einen Tag später: am Mittwoch, 16. September, um 16 Uhr über den offiziellen Kraftklub-Shop.

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