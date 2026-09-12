Reeperbahn-Festival-Chef über Millionen-Kürzungen: „Da mussten wir sehr tief durchatmen“ – Verlosung!

Die Nachricht platzte mitten in den Endspurt der Vorbereitungen: Das Reeperbahn-Festival soll voraussichtlich ab 2027 deutlich weniger Geld aus dem Bundeskulturetat bekommen. Es droht eine Kürzung der Fördergelder von zuletzt 6,275 Millionen auf drei Millionen Euro, so jedenfalls die Idee von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Wie das Team auf diese News reagierte und was es von Mittwoch bis Samstag – neben 400 Acts und 45.000 Besucher:innen aus rund 50 Ländern – noch zu erwarten gibt, erklärt Festival-Direktor Detlef Schwarte im Interview.

MOPOP: Wie haben Sie reagiert, als Sie von Wolfram Weimers „Idee“ erfahren haben?

Detlef Schwarte: Dieser geplante Einschnitt ist bemerkenswert. Insofern mussten wir schon tief durchatmen. Es war zwar mit Kürzungen zu rechnen, aber ja nicht in so einem Maß. Dennoch bleibt es momentan zunächst ein Entwurf, und wir hoffen und arbeiten daran, dass sich bis zur Bereinigungssitzung im November die Vorzeichen für uns noch verbessern. Aber wir blicken eigentlich jedes Jahr mit einer gewissen Unsicherheit dem Förderrahmen entgegen – die Situation ist also grundsätzlich gar nicht so neu für uns.

In diesem Jahr stellen Sie mit dem Festival-Motto die Frage „Forever Legit?“, auf Deutsch „Für immer legitim?“. Worum geht es Ihnen?

Die Frage hinter „Forever Legit?“ ist eigentlich ziemlich einfach: Wer entscheidet künftig darüber, welche Musik, welche Künstler:innen, welche Plattformen oder auch welche Veranstaltungen relevant sind? Das sind am Ende nicht wir als Branche, sondern vor allem die Menschen, die Musik hören, entdecken und erleben wollen. Und dabei schauen wir in diesem Jahr besonders auf die jüngeren Generationen. Das Motto zieht sich ganz konkret durch das Festival. „Forever Legit?“ ist deshalb für uns keine abstrakte Debatte, sondern die Frage, wie eine Musikwelt aussehen muss, in der die nächste Generation nicht nur Publikum ist, sondern sie selbst mitgestaltet.

Jüngere Menschen lassen sich angeblich nicht so leicht für Live-Musik begeistern. Das kann auch für Ihr Festival zum Problem werden.

Ich würde gar nicht sagen, dass sich junge Menschen weniger für Musik begeistern. Musik spielt in ihrem Leben nach wie vor eine enorme Rolle – aber die Art, wie sie Musik entdecken, hören und erleben, verändert sich. Und natürlich konkurriert ein Festival heute mit sehr viel mehr Freizeit- und Unterhaltungsangeboten als noch vor 20 Jahren.

45.000 Festival-Besucher:innen werden in den vier Tagen erwartet, dazu rund 6000 Fach-Besucher:innen.

Sie müssen sich also als Festival selbst der Frage stellen, ob Sie „Forever Legit?“ sind. Wie ist Ihre Antwort: Können Sie „für immer“ weitermachen wie bisher?

Wir können nicht einfach erwarten, dass die nächste Generation irgendwann automatisch zu uns kommt. Wir müssen uns selbst bewegen. Deshalb gibt es beispielsweise günstigere U30-Tickets, mit „Future Minds“ bald einen jungen Programmbeirat – und wir kooperieren unter anderem mit RockCity und bringen junge Hamburger Music-People zum Festival. Entscheidend sind aber nicht einzelne Maßnahmen.

Sondern?

Wir müssen jungen Menschen tatsächlich Einfluss darauf geben, wie sich das Festival weiterentwickelt. Insofern trifft die Frage nach unserer eigenen Legitimität den Kern von „Forever Legit?“ sogar ziemlich gut: Kein Festival und keine Institution ist für immer relevant, nur weil sie es einmal war.

Was ist in diesem Jahr neben den U30-Tickets noch neu?

Tatsächlich ziemlich viel. Mit der Ukraine haben wir erstmals ein „Guest Country of Honour“ und rücken damit über mehrere Tage eine Musikkultur und Musikbranche in den Mittelpunkt, die unter extremen Bedingungen arbeitet und trotzdem unglaublich lebendig ist. Mit „Spotlight On“ setzen wir außerdem stärkere Akzente bei HipHop, EDM und Metal. Und wir entwickeln verschiedene digitale Angebote, die der Branche, den Talents und zum Teil auch den Fans nützen und die das Reeperbahn-Festival unterjährig präsenter machen werden. Die sollen im Laufe des nächsten Jahres in den Markt kommen.

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Das Festival hat eine Strahlkraft weit über Deutschland hinaus …

… weil hier für vier Tage sehr viele unterschiedliche Teile der Musikwelt zusammenkommen: Künstlerinnen, Labels, Festivals, Agenturen, Medien, Politik und natürlich das Publikum. Für viele internationale Gäste ist Hamburg in diesen Tagen ein Ort, an dem man einen ziemlich guten Eindruck davon bekommt, welche Künstler:innen, Themen und Entwicklungen in der europäischen Musikszene gerade wichtig werden. Und für junge Künstler:innen kann ein Auftritt hier Türen in viele andere Länder öffnen.

Bleibt bei dem ganzen Gestrahle auch irgendwas im Schatten?

Diese internationale Wahrnehmung darf nicht den Blick darauf verstellen, worauf das alles basiert: Ohne die Clubs, Spielstätten, Veranstalter:innen und die Musikszene auf St. Pauli und in Hamburg überhaupt gäbe es das Reeperbahn-Festival in dieser Form überhaupt nicht. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, das manchmal im Schatten bleibt: Internationale Strahlkraft entsteht bei uns aus sehr lokalen Strukturen. Und die müssen erhalten bleiben, wenn das Ganze auch in Zukunft funktionieren soll.

Festival-Tickets zu gewinnen!

1 x 2 Festival-Tickets (für alle vier Tage) zu gewinnen! Schicken Sie bis 13.9. eine E-Mail mit Betreff „Festival“ an mopop@mopo.de und beantworten Sie folgende Frage: Wie heißt der Festival-Direktor?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Einige der vielen Reeperbahn-Festival-Highlights:

Mittwoch

Nach der „Opening Show“, die in diesem Jahr zum ersten Mal nicht im Operettenhaus, sondern im Schmidts Tivoli stattfindet, geht’s auf den Bühnen rund. Etwa mit „German Wunderkinder“: Das Talent- & Ex­port­för­de­rungs­pro­gramm des Festivals bespielt mit Bahnhof Pauli und UWE gleich zwei Clubs – unter anderen ist Lina-Mariah aus Hamburg dabei (21.30 Uhr, Bahnhof Pauli). Auf der Spielbude XL (Spielbudenplatz) startet um 17.30 Uhr mit Josy das Gratis-Programm, bei dem jede:r auch ohne Festival-Ticket dabei sein kann.

Donnerstag

Um 14.30 Uhr beginnt mit Jewls das (auch für Menschen ohne Festival-Ticket!) kostenlose Programm am MOPO(P)-Bus auf dem Heiligengeistfeld (siehe nächste Seite) – in Zusammenarbeit mit Ahoy-Radio und Factory 92. Schon am Mittwoch sind im Mojo drei der Acts zu sehen, die in diesem Jahr für den „Anchor Award“ nominiert sind, Donnerstag geht’s dort mit „Anchor“-Acts weiter: Ganna (21.40 Uhr), Sonic Interventions (19.40 Uhr) und Big Wett (23.45 Uhr). Und auf der Spielbühne XL stellen sich beim „Korea Spotlight“ vier Bands aus Korea vor: Eintritt frei für alle bei Can’t Be Blue (19.15 Uhr), Fat Hamster & Kang New (20.15 Uhr), Okashii (21.15 Uhr) und Kiiras (22.15 Uhr).

Freitag

Ab 18 Uhr wird im St. Pauli-Theater der „Anchor Award“ verliehen. Wenig später ist nach Korea nun Japan mit einem Showcase zu Gast auf der Spielbude XL – wieder bei freiem Eintritt für alle: Billyrrom (18.50 Uhr), Chameleon Lime Whoopiepie (20 Uhr), Ena Mori (21.10 Uhr) und She Her Her Hers (22.20 Uhr) treten auf. Und dann ist da natürlich noch Krach+Getöse. Der Hamburg-Music-Award bietet seinen Preisträgeri:innen die Bühne in der Haspa-Filiale: Shitshow (19.30 Uhr), NVCHT (21.10 Uhr) und Schluma (22.55 Uhr).

Samstag

Ein Festival-Highlight sind die Konzerte in der Elbphilharmonie. In diesem Jahr konnte man dafür erstmals auch Tickets kaufen, inzwischen sind die Shows von Moses Yoofee Trio (19 Uhr) und Anna von Hausswolff (22.45 Uhr) allerdings ausverkauft.

Reeperbahn-Festival: 16.-19.9., div. Zeiten und Orte, 4-Tage-Ticket: 179 Euro (U30: 139 Euro), Ticket Do-Sa: 145 Euro (U30: 115 Euro), Ticket Fr/Sa: 125 Euro (U30: 99 Euro), Tagestickets ab 59 Euro (U30: ab 39 Euro)