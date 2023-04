Konzerte in Hotels?! Rocky Votolato, Adam Wendler & Co.: Das ist alles an der Nordsee los

Clubs und große Hallen. Klar, dort finden die meisten Konzerte statt. Aber im ländlichen Raum gibt es sowas ja fast gar nicht. Deswegen haben sich die Heimathafen Hotels an der Nordsee nun auf die Fahne geschrieben, bei sich Konzerte und andere Kulturveranstaltungen stattfinden zu lassen. Die „Beach Motel van Cleef“-Festivals vom Label Grand Hotel van Cleef sind Hamburger:innen schon gut bekannt. MOPOP sprach mit Mirko Gläser – dem Macher hinter den Events und gleichzeitig dem Gründer des geschätzten Indie-Labels Uncle M – über die Idee, Pläne für den Sommer und warum man dafür unbedingt Nordsee-Trips machen sollte.

MOPOP: Gute Musik in Hotels direkt an der See außerhalb der Großstadt. Gute Idee. Wie kommt ihr darauf?

Mirko Gläser: Die Idee, wertige Kulturveranstaltungen in den Häusern der Heimathafen Hotels zu veranstalten, ist nicht gänzlich neu sondern hat schon eine gewisse Tradition. Ich denke dabei an die famosen „Beach Motel van Cleef“-Festivals in 2017 und 2018. Aber Corona hat hier natürlich für eine gewisse Vollbremsung gesorgt. Mein Job ist es nun, diese eingeschlagene Richtung an der Westküste wieder aufleben zu lassen und weiterzuführen. In vier Hotels – Beach Motel SPO, Bretterbude Büsum, Lighthouse Büsum und Fliegerdeich Wilhelmshaven – kümmere ich mich mit einem tollen Team darum, drei Ziele miteinander zu verschmelzen: Wir möchten unseren Hotelgästen an ausgewählten Terminen ein einzigartiges Kulturerlebnis bieten. Außerdem möchten wir die unterschiedlichen Ausrichtungen der jeweiligen Häuser noch sichtbarer machen. Zudem füllen wir vor allem in Büsum und St. Peter-Ording auch die Lücke in der Kulturszene, die ein ländlich geprägter Raum in Dithmarschen und Nordfriesland eben so mit sich bringt. Wo Kulturzentren, Clubs und Discos in Städten Raum für Kulturveranstaltungen bieten, sind es entlang der Küste oft die Hotels, die dieses Angebot auch für Einheimische schaffen und damit zu einem lebenswerten Ort beitragen.

Mirko Gläser, der Macher hinter den Konzerten und Events in den Hotels. Foto: Carolin Wehmer

Zuletzt hat eine Sache im Beach Motel SPO stattgefunden, was war das genau?

Anfang März wurden in St. Peter-Ording nicht nur 10 Jahre Beach Motel sondern auch 10 Jahre Heimathafen Hotels gefeiert – mit einem viertätigen Festival, das bei freiem Eintritt so unterschiedliche Künstler:innen wie Jupiter Jones, Josi Miller, Finna, Matze Rossi aber auch Side-Events wie einen Casino-Abend, eine Kinderbuch-Lesung, unkonventionelle Suite-Konzerte, eine Silent Disco mit 3 DJ-Teams und vieles mehr in Standnähe geholt hat. Die Menge an positiver Zustimmung von Gästen aber auch Einheimischen war überwältigend und gibt uns Auftrieb für die kommenden Pläne.

Foto: Sebastian Madej Wenn beim Nordsee-Urlaub obendrauf noch ein Konzert im Hotel stattfindet, ist das nahezu perfekt, oder? Hier spielt gerade Singer/Songwriterin Linda Rum in Sankt Peter-Ording. Foto: Sebastian Madej

Wie wählst du die Künstler:innen aus? Welche Genres sind das so?

Mein Hauptaugenmerk liegt auf zwei Dingen: Ich möchte das kulturelle Profil, das wir jedem der Häuser zugewiesen haben, möglichst lebendig spiegeln aber natürlich auch die Geschmäcker unserer unterschiedlichen Gäste treffen. Ich halte mich oft in den Hotels auf, komme mit Gästen ins Gespräch und verlasse mich auch ein wenig auf mein Bauchgefühl. Heraus kommt in unserer Planung eine sehr abwechslungsreiche Mischung sämtlicher junger Musik-Genres für Konzerte und DJ-Abende aber auch regelmäßige Lesungen, Stand-Up-Comedy-Veranstaltungen und spezielle Einzel-Events, bei denen wir die sozialen und gesellschaftlichen Werte des Unternehmens erlebbar machen möchten. Diversität, Weltoffenheit und Respekt sind einige davon, die in unserem Kulturprogramm hoffentlich sichtbar sind.

Auch Finna mischte sich unter die Hotelgäste. Foto: Sebastian Madej

Wie sieht eure Zielgruppe aus?

Unser Angebot ist für jeden. Es ist mir ein großes Anliegen, Kulturangebote für alle im Ort zu schaffen: Unsere Hotelgäste, Touristen und „Locals“. Klar ist es für Einheimische eher ungewöhnlich, ein Hotel zu betreten, in dem man kein Zimmer gebucht hat – aber genau das möchten wir mit dieser Open-Door-Politik bezwecken: Komm rein, hol Dir einen leckeren Drink an der Bar und genieße es, da zu leben, wo andere ihren Urlaub verbringen.

Was für Shows, Gigs, Festivals, Abende muss man sich schon mal vormerken?

Wir haben in allen Häusern tolle Pläne für die Sommermonate. Im Hotel Lighthouse freue ich mich besonders auf eine Serie von Abenden an der Außenbar am Deich. Hierfür werden wir unter dem Motto „Comedy am Sonnendeck“ in Zusammenarbeit mit dem Team vom Schnack Stand-up Comedy Club aus Hamburg einige der besten Comedians Deutschlands nach Büsum holen. Sommerdrinks, Lachen, Sonnenuntergang, Wattenmeer – was kann es Schöneres geben? Im Beach Motel SPO stechen für mich unsere Konzertabende heraus, bei denen wir auf der Veranda des Hotels internationale Singer/Songwriter präsentieren – darunter mit Rocky Votolato oder Jim Bryson oder Adam Wendler auch bekanntere Namen, für die sich Hamburger:innen gern in den Zug ans Meer setzen werden. Die Bretterbude Büsum dagegen lockt vor allem sonntags an ihren Hotel-Pool unweit der Familienlagune – jede Woche wird es hier auf andere Weise wild, mit DJs, Bands und Aktionstagen. Zu sämtlichen unserer Veranstaltungen sind Einheimische und Menschen aus der Region herzlich eingeladen – bis auf wenige Ausnahmen im Jahr sogar alle bei freiem Eintritt!

Übersicht: Das ist an der See alles los

Beach Motel SPO:

Sonntag, 30.04.2023: Tanz in den Mai mit DJ Reimer (Kettcar, GHVC)

Freitag, 19.05.2023: Konzert von Friedrich Jr.

Dienstag, 20.06.2023: Konzert von Rocky Votolato

Donnerstag, 29.06.2023: Konzert von Jim Bryson

Samstag, 08.07.2023: DJ Cäptn Clepto x Cleptomanicx-Lagerverkauf

Samstag, 05.08.2023: Konzert von Adam Wendler

Fliegerdeich WHV:

Dienstag, 18.04.2023: Fliegerdeich B’Day, vierter Geburtstag mit vielen Überraschungen

Donnerstag, 04.05.2023: „Rundflug Karibik“, zu Gast: Tanzschule Von Oehsen

Donnerstag, 08.06.2023: „Rundflug Afrika“, zu Gast: Viva Con Agua

Bretterbude Büsum:

Freitag bis Sonntag, 02.-04.06.2023: Skateboard-Weekender (Skatetraining, Schnupperkurse, Contest)

Samstag, 10.06.2023: Season-Opening-Party

ab 18.06.2023, wöchentlich sonntags: Party am Pool (wechselnde DJs und Aktionen)

Lighthouse Büsum:

Donnerstag, 11.05.2023: Comedy am Sonnendeck mit Martin Niemeyer, Jesper Wulff, Rames Ammar, Yannick de la Peche

Donnerstag, 15.06.2023: Comedy am Sonnendeck mit Andrés Crump, Anna Bartling, Matthias Ludwig, Yorick Thiede

Donnerstag, 29.06.2023: Comedy am Sonnendeck mit Assane Badiane, Jesper Wulff, Felix Treder

Donnerstag, 13.07.2023: Comedy am Sonnendeck mit Hannes Maaß, Lennart Hamann, Yannick de la Peche, Bätz

Donnerstag, 27.07.2023: Comedy am Sonnendeck mit Ole Waschkau, Assane Badiane, Andrés Crump, Alicja Heldt

Sonntag, 30.07.2023: Tag der Seenotretter

Donnerstag, 03.08.2023: Comedy am Sonnendeck mit Janine vom Olivenbaum, Bastian Block, Phil Stadelmann, Rasmus Symanzik