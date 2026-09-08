Johannes Oerding: „Das ist schon eine ziemlich gute Lüge“ – Tickets zu gewinnen!

Ausverkauftes Volksparkstadion im Juni, im Oktober ein Album zusammen mit Peter Maffay – und jetzt das Konzert mit der NDR Bigband in der Barclays-Arena. Läuft bei Johannes Oerding. Warum ihm vor „Eine goldene Nacht“ glücklicherweise (!) ein wenig die Flatter geht, welche Überraschung er für das Publikum parat hält und wie das bei ihm so ist mit großen Träumen, verrät der 44-Jährige im MOPOP-Gespräch.

MOPOP: Das ist ein ganz schön wildes Oerding-Jahr, oder? Kneifen Sie sich manchmal selbst?

Johannes Oerding: Es ist schon ein ziemlich verrücktes Jahr, ja. Ich versuche einfach, mittendrin zu sein, statt schon die Zusammenfassung zu schreiben – und das Schöne ist ja, dass es sich nie nach Arbeit anfühlt! Ich bin einfach nur dankbar.

Aus der Ferne sieht das alles aus nach: Traum gehabt, Traum erfüllt. Und das gleich mehrfach. Haben Sie Tipps? Wie schafft man das? Einfach feste manifestieren, dann wird das schon? Verraten Sie Ihr Geheimnis?

„Manifestieren“ klingt natürlich besser als „jahrelang ackern“. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus großen Träumen, viel Arbeit, den richtigen Menschen – und einer gewissen Sturheit. Letztere gibt’s bei mir reichlich. Ich bin auch ein bisschen süchtig nach Adrenalin und Bühne – und das ist der Treibstoff.

Foto: Yvonne Goldschmidt Für sein „Eine goldene Nacht“-Konzert wird sich Johannes Oerding (44) ganz besonders schick machen.

Wenn Sie jetzt mit der NDR Bigband proben und spielen, dann stehen da auf einen Schlag knapp 20 Musiker:innen hinter Ihnen und/oder um Sie herum. Wer flößt da wem mehr Respekt ein?

Also, ich hab’ absoluten Respekt vor der NDR Bigband. Die Energie der Truppe ist beeindruckend. Und hinzu kommt, dass ich mich natürlich auch anpassen muss, denn wir spielen neue Arrangements, die nur funktionieren, wenn wir uns alle an einen ausnotierten Plan halten. Aber zwischen den Songs kann ich ja dann machen, was ich will.

Foto: NDR/Yvonne Schmedemann Die NDR Bigband wird in der Barclays-Arena für den ganz großen Sound sorgen.

Werden die Gefühle automatisch größer, wenn der Bläsersatz größer wird? Was kann eine Bigband mit einem Song anstellen, was Sie mit der Gitarre nie schaffen würden?

Absolut. Mit der Gitarre kann ich flüstern und schreien. Eine Bigband kann dasselbe – nur gleichzeitig. Plötzlich bekommt ein Song Räume, von denen ich gar nicht wusste, dass er die hat. Es ist auch für mich was ganz Besonderes, meine Songs mal in anderen Kleidern zu sehen.

Wie wird denn aus einem Oerding-Song ein Bigband-Oerding-Song? Trifft man sich irgendwo in der Mitte?

Die Geschichte des Songs gibt ein Stück weit vor, wohin die Reise geht mit den Instrumenten. Nicht jeder Song wird laut aufgeblasen, aber jeder Song bekommt einen neuen Anstrich. Hinzu kommt, dass ich die ganzen genialen Musiker auch solistisch hören will. Jeder soll zeigen, was er kann, und mit seinem Instrument die Songs „upliften“.

Sie haben zu „Eine goldene Nacht“ einen Trailer gedreht: Darin sieht man Sie in Lackschuhen an der Bar stehen – und durchs „Vier Jahreszeiten“ tanzen. Eine Mischung aus Frank Sinatra und Fred Astaire, beides legendäre Entertainer. Wen bekommt das Publikum in der Barclays-Arena zu sehen: Den Typen an der Bar? Oder den Typen mit den flinken Beinen?

Ich fürchte: beides. Das Croonern und Storytelling von Sinatra – und wenn alles gut läuft, wird mich die Musik eh dazu bringen, dass ich mich bewege. Zwar nicht so elegant wie Fred Astaire, aber mit Herz.

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Apropos Frank Sinatra: Haben Sie sich von ihm irgendetwas abgeschaut für Ihre Show?

Nur, dass man sich schick machen muss! Ich hab’ da mal was geschneidert. Überraschung!

Wie ist das bei so einem besonderen Abend wie diesem oder dem im Volksparkstadion eigentlich mit der Aufregung? Was ist die größte „Lüge“, die man sich vor einem Konzert erzählen kann, vielleicht sogar erzählen muss? „Ich bin megaentspannt heute, komplett ruhig“?

„Ich bin total entspannt“ ist schon eine ziemlich gute Lüge. Wenn mir vor so einem Abend irgendwann gar nichts mehr flattert, sollte ich wahrscheinlich was anderes machen. Aufregung gehört offenbar zur Stellenbeschreibung.

Was muss an dem Abend passieren, damit Sie hinterher denken: „Wahnsinn, genau dafür mache ich das alles“?

Das ist wie bei fast jedem Konzert: Wenn irgendwann der Moment kommt, dass ich Noten und Pläne vergesse und die Musik einen ergreift. Wenn dann noch das Publikum mitsingt und applaudiert, bin ich glücklich.

Tickets zu gewinnen!

2 x 2 Tickets zu gewinnen! Schicken Sie bis 8.9. (15 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „Oerding“ an mopop@mopo.de und beantworten Sie folgende Frage: Mit welchem Künstler bringt Johannes Oerding im Oktober ein Album raus?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Barclays-Arena: 12.9., 20 Uhr, 69,90-99,90 Euro