Gefeierter Serienstar überrascht Fans bei Festival – lauteste Begeisterungsschreie

Die gefeierte US-Schauspielerin und Sängerin Zendaya („Euphoria“, „Spider-Man: No Way Home“) hat ihre Fans mit einem Auftritt beim Coachella-Festival überrascht.

Die 26-Jährige trat am späten Samstagabend (Ortszeit) unangekündigt für ein Duett mit dem britischen Sänger und Songwriter Labrinth (34) auf die Bühne. Vor jubelnden Fans präsentierten sie ihre Hit-Songs „I’m Tired“ und „All For Us“ aus der Teenager-Drama-Serie „Euphoria“.

Zendaya bedankte sich nach ihrem Auftritt in einer Instagram-Story für die „magische“ Nacht. Labrinth habe sie kurzfristig dazu eingeladen. Die Kalifornierin dankte den Fans. Nie zuvor habe sie so laute Begeisterungsschreie gehört, sagte Zendaya.

2020 hatte Labrinth eine Emmy-Trophäe für beste Musik und Lyrics für „All For Us“ gewonnen, während Zendaya für „Euphoria“ als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet wurde. Zendaya, die als 16-Jährige ihr erstes Album herausbrachte, hat sich in den letzten Jahren mehr der Schauspielerei gewidmet und stand nur noch selten als Sängerin auf der Bühne.

Zum Coachella-Festival kommen Hunderttausende Menschen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden – in diesem Jahr vom 14. bis 16. sowie vom 21. bis 23. April – in die kalifornische Wüstenstadt Indio nahe Palm Springs. (dpa)