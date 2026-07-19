Vier Tage Deichbrand-Festival: „Wir sind wahnsinnig happy“

Mit dem Deichbrand endet eines der größten Festivals in Norddeutschland. Welche Bilanz Veranstalter und Polizei ziehen.

Mit der Übertragung des WM-Finales endet am Abend das Deichbrand-Festival in Nordholz (Wurster Nordseeküste). „Wir sind wahnsinnig happy“, bilanzierte Organisator Marc Engelke. Das Festival war mit 60.000 Besucherinnen und Besuchern zum 14. Mal in Folge ausverkauft, zum Public Viewing werden noch 10.000 Zuschauer erwartet.

Deichbrand 2026: Wenige Straftaten – Polizei zieht Bilanz

Mehr als 100 Acts traten dieses Jahr auf, darunter Größen wie die US-amerikanische Punkrock-Band Rise Against, das Berliner Musiker-Duo SDP, Rapper Sido und die Band Scooter. „Jedes Konzert hat pünktlich begonnen“, sagte Engelke. Auch das Wetter spielte dieses Jahr mit, nur ein heftiger Regenschauer am frühen Sonntagmorgen sorgte zum Abschluss für ein paar nasse Zelte.

Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich Nico Sallach (l.), Sänger der deutschen Metalcoreband „Electric Callboy“, und Gitarrist Daniel Haniß am Freitag auf dem Deichbrand-Festival.

Auch die Polizei zeigte sich zufrieden. Die Beamtinnen und Beamten registrierten sehr wenige Straftaten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei handelte es sich um einfache Körperverletzungen oder um Fälle, in denen Menschen versuchten, sich ohne gültiges Ticket auf das Gelände zu schleichen. Die Einsatzkräfte erwarten auch mit Blick auf die Abreise keine größeren Probleme. „Klar kann sich das bisschen stauen, mehr aber auch nicht“, sagte der Sprecher.

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Wer das Festival nächstes Jahr nicht verpassen möchte, kann sich um Tickets für 2027 bemühen. Der Vorverkauf startet schon auf dem Gelände, online sind die ersten Karten ab Montag (18 Uhr) zu erhalten.