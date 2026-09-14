Die MOPO ist auch in diesem Jahr wieder mit einer eigenen Konzert-Bühne beim Reeperbahn-Festival (RBF) vertreten. Donnerstag geht es im Festival-Village auf dem Heiligengeistfeld los, jeden Tag stehen vier Acts auf der Bühne am MOPO(P)-Mobil, je 30 Minuten lang. Besonders toll: Der Eintritt ist frei – auch für alle ohne Festival-Ticket.

Donnerstag

Gerade hat die Kölner Musikerin Jewls ihre EP „NeverTheLess“ veröffentlicht – der Sound irgendwo zwischen Art-Pop, Indie-Rock und Post-Punk, die Shows mitreißend. Um 14.30 Uhr kann sich jede und jeder selbst ein Bild davon machen. Direkt aus dem kanadischen Rap-Untergrund kommt Karim Lakhdar mit seiner Band Boutique Feelings auf die MOPO(P)-Bühne.

Foto: Aabid Youssef Boutique Feelings aus Kanada ist am Donnerstag um 14.30 Uhr zu sehen.

Ab 15.45 Uhr präsentiert er seine jazzig-düsteren Tracks, die einige an Outkast oder Funkadelic erinnern dürften. Um 17.15 Uhr geht’s mit Melani weiter. Mit gerade mal 19 Jahren ist die Spanierin schon eine alte Häsin im Musikbusiness: Sie gewann „La Voz Kids“ (2018) und vertrat Spanien beim „Junior Eurovision Song Contest“ (2019). Am MOPO(P)-Mobil lässt sie Pop auf große Oper treffen. Den Abschluss des ersten Tages macht um 18.45 Uhr Adjua. Die walisisch-ghanaische Sängerin begeisterte mit ihrem smoothen Indie-R&B UK-Kritiker und Fans gleichermaßen, jetzt hat sie sich Hamburg vorgenommen.

Freitag

14.30 Uhr geht es mit Les Shirley laut(er) los: Das Trio aus Montreal bringt am 25. September sein Album „Hail Mary“ raus – Punkrock wie in den frühen 2000ern. Um 15.45 Uhr geht es mit (Post-)Punk weiter – und zwar auf Flämisch: Kaat Van Stralen aus Belgien ist dann zu Gast auf der MOPO(P)-Bühne. Bei Mira Taylor lässt sich ein bisschen durchatmen. Die 22-jährige Wienerin macht atmosphärischen Indiepop, zuletzt veröffentlichte sie die Single „Better Than That“ (17.15 Uhr). Die Berliner Musikjournalistin und Moderatorin Tamara Güçlü macht unter dem Namen Tam R&B und Soul – und diese Stimme sollte man ab 18.45 Uhr nicht verpassen.

Foto: Tim Cavadini Mira Taylor aus Österreich ist am Freitag zu sehen (17.15 Uhr).

Samstag

Auch am letzten RBF-Tag ist die MOPO im Festival-Village am Start. Ab 14.30 Uhr machen dort First Mote Musik: großer experimenteller Folk aus dem kleinen Luxemburg. Experimentell bleibt es auch bei Lynx IRL aus Lille: Ab 16 Uhr sorgt sie für tighten Rap-Sound auf Französisch. Aus Österreich kommt um 17.30 Uhr Janka auf die Bühne. Die Indiepop-Band bringt Ende Oktober ihr Debütalbum „Nicht von dieser Welt“ raus, erste Songs gibt’s schon am Samstagnachmittag auf dem Heiligengeistfeld.

Foto: First Mote Auch am letzten Festivaltag sind vier Bands auf der MOPO(P)-Bühne, darunter First Mote (14.30 Uhr).

Und dann ist da noch Willy Brand (19-19.45 Uhr): Das Rap-Duo aus Bremen hat gerade die EP „International Hoodsound“ rausgebracht. „Rotzige Saxofon-Lines und klirrende Bässe bringen Ärsche in Schwingung und setzen Bremen wieder auf die Karte“, heißt es im Label-Text. Wird auch in Hamburg funktionieren.

MOPO(P)-Mobil beim RBF: 17.-19.9., diverse Zeiten, Heiligengeistfeld, Eintritt frei