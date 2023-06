Riesiges Beatles-Festival in Hamburg – jetzt Tickets gewinnen!

Mehr als 60 Jahre ist es her, dass die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg hatten, damals, im August 1960. Nach dem Indra eroberten sie erst den Kiez, dann die ganze Welt. 281 Konzerte spielten sie auf St. Pauli, mehr als an jedem anderen Ort. Hier lernten sie Ringo Starr kennen, hier ließen sie sich ihre Pilzkopffrisuren schneiden. Nach Liverpool ist Hamburg die wichtigste Station ihrer Karriere. So richtig gewürdigt wird das in der Stadt allerdings nicht. Das soll sich mit der „Come Together Experience“ jetzt ändern.

Das große Beatles-Festival lockt Ende des Monats mit einem spannenden Programm: Am 30. Juni und 1. Juli „sollen Generationen zusammen die Beatles feiern“, erklärt Festival-Kurator Arne Buss die Idee. Nationale und internationale Künstler aus verschiedenen Genres picken sich einen Teil aus dem Beatles-Werk raus und interpretieren es auf ihre Weise. Dazu gibt’s Auftritte von Tribute-Bands – und natürlich von Wegbegleitern. „Das wird ein gigantisches Beatles-Mixtape“, verspricht Buss.

„Come Together Experience“: Am 30. Juni und 1. Juli in Hamburg

„Milestones“ nennen er und seine Mitveranstalter diese Konzerte. Dazu gehört beispielsweise die „Blue Album Revue“, bei der Musiker wie Annett Louisan, Dirk Darmstaedter und Stefan Rager (Jeremy Days), Ekki Maas (Erdmöbel) und Bernd Begemann unter der Leitung von Nikko Weidemann (Moka Efti Ochestra) die Songs der Best-of-Platte von 1973 spielen (1.7., 18 Uhr, Große Freiheit 36).

Ein weiterer „Milestone“ ist der Auftritt des legendären Gitarristen Earl Slick (arbeitete mit John Lennon, Yoko Ono und lange Jahre auch mit David Bowie zusammen), der mit seinem Kumpel Mark Hudson (Ringo Starr, Ozzy Osbourne) und vielen weiteren einen Abend lang die Musik John Lennons hochleben lässt (1.7., 21.30 Uhr, Gruenspan). Das wollen auch die Indie-Stars Christiane Rösinger und Paul Pötsch (Trümmer), wenn sie im Molotow gleich dreimal „Lennon – The Lost Tapes“ präsentieren (1.7., 17.20/19/21 Uhr, Skybar).

Beatles-Festival – natürlich auf St. Pauli

Apropos Lennon: Kultursenator Carsten Brosda (SPD) – Lieblings-Beatle George Harrison – findet, dass es mit diesem Festival endlich gelingen muss, „der Stadt und der Welt in Erinnerung zu rücken, welche Bedeutung Hamburg für die Beatles hatte“. Schließlich habe selbst ein Gigant wie Bob Dylan dieser Zeit schon ein musikalisches Denkmal gesetzt („From the Liverpool docks to the red-light Hamburg streets“ – aus „Roll On John“). „So ein Festival“, sagt Brosda, „gehört nach Hamburg“.

„Come Together Experience“: 30.6./1.7., diverse Orte und Uhrzeiten, 1-Tagesticket: 55 Euro, 2-Tageticket: 99 Euro

