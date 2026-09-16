Reeperbahn-Festival: Da steckt mehr als nur Musik drin

Die Musik steht beim Reeperbahn-Festival (RBF) im Mittelpunkt, na logisch. Aber auch alle anderen Spielarten von Kunst und Kultur finden hier ihren Platz – Lesungen und Live-Podcasts, Tanz- und Comedy-Shows, Ausstellungen und mehr. Das Besondere: Es gibt eine ganze Menge Angebote, die auch Menschen ohne Festival-Ticket besuchen können. Hier eine Auswahl.

Auch für alle ohne Festival-Ticket gratis: Im Festival-Village auf dem Heiligengeistfeld ist der Eintritt für alle frei (Mi-Fr ab 14 Uhr geöffnet, Sa ab 12 Uhr). Hier können auch alle Menschen ohne Festival-Ticket Konzerte erleben – unter anderem auf der MOPO(P)-Bühne.

Highlights des Kultur-Programms – vieles gibt’s gratis

Auf dem sogenannten „Arts Playground“ gibt es aber noch viel mehr! Ausstellungen zum Beispiel. Street-Art-Künstlerin Bona_Berlin präsentiert eine Installation, die Diversität in ihrer ganzen Schönheit darstellt. Das Künstlerduo Yeye Weller aus Münster zeigt unter dem Motto „More Love“ einige seiner Arbeiten.

Ausstellung beim Reeperbahn-Festival: Auch Street-Art-Künstlerin Bona_Berlin zeigt eine Installation im Festival-Village auf dem Heiligengeistfeld – der Eintritt ist auch für Menschen ohne Festival-Ticket frei.

Beeindruckend dürfte auch „Humans In Transit“ werden, eine Installation, die Geschichten von Geflüchteten in den Mittelpunkt rückt. Immer einen Besuch wert ist die Poster-Convention „Flatstock“, bei der auch in diesem Jahr wieder nationale und internationale Künstler:innen ihre Gig-Poster zum Verkauf anbieten. Und weil es das 20. Jahr beim RBF ist, kann man sich beim Live-Siebdruck sein eigenes T-Shirt gestalten (Mi-Sa 17-19 Uhr).

Außerdem gibt es zwei spannende Live-Aufführungen: von der Contemporary Dance School (Sa, 17.30 Uhr) und vom Ponyclub Circus (Fr 16.15 Uhr und 18.30 Uhr).

Lesungen, Podcasts und Musikquiz – das gibt’s mit Festival-Ticket

Für alle mit Festival-Ticket: Klar, wer eine Karte fürs RBF hat, bekommt auch mehr Programm – und kann zum Beispiel zu einer der Lesungen im Imperial-Theater gehen: Am Mittwoch (19 Uhr) ist da Ilona Hartmann mit ihrem Roman „Junk“ zu Gast, am Freitag (17 Uhr) stellt Alice Hasters „Anti Opfer“ vor. Auch im Angie’s über dem Schmidts Tivoli gibt es Lesungen – unter anderen von Yade Yasemin Önder („Anti Müller“, Do, 19.30 Uhr) und von Louise K. Böhm („Kaskaden“, Sa, 18 Uhr).

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Auch Podcasts-Fans finden tolle Angebote, unter anderem wird „Too Many Tabs“ vom NDR live aufgezeichnet (Fr, 18.30 Uhr, Imperial). Sehr unterhaltsam wird es sicherlich auch bei „Angst Angst Angst Angst“, einer Sketch-Comedy-Show im Imperial (Sa, 19 Uhr), und bei „Zwischen Zwei und Vier“ inklusive TED-Talk und Musikquiz (Do, 17.15 Uhr). Denn auch im „Arts & Word“-Programm des Festivals ist viel Musik drin – na logisch.

RBF: 16.-19.9.