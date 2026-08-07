Nach dem „Wacken“ ist vor dem „Elbriot“: Maximale Metal-Power auf dem Großmarkt

Kaum ist das „Wacken Open Air“ vorbei, wartet auch schon das nächste Metalfestival im Norden auf Fans der harten Musik: Das „Elbriot“ ist als gemütliches Eintagsfestival zwar nur eine Mini-Mini-Mini-Ausgabe des gigantischen Urgesteins, kann aber auch dieses Jahr mit einem soliden Line-up aufwarten.

Als Headliner kommen am heutigen Samstag die Power-Metal-Stars Powerwolf mit ihrem ultraschnellen, melodischen und von Spirituellem und Sagen durchzogenen Metal aufs Großmarktgelände – sie waren tatsächlich auch in „Wacken“. Ihre aufwendigen Kostüme und unglaublich energiegeladenen Shows, die sie als Metalmessen zelebrieren, sind legendär und absolut mitreißend.

Powerwolf, Dank Jones, Savatage: Das ist das Line-up vom „Elbriot“

Ebenfalls legendär und ebenfalls mehr oder weniger direkt aus „Wacken“ angereist sind die Prog-Metaller Savatage, die seit Jahrzehnten (mit einigen Besetzungswechseln) vor allem für ihre Rockopern gefeiert werden. Wer auf härtere Töne und noch schnellere Bässe steht, kommt beim Deathcore von Thy Art Is Murder auf seine Kosten. Allerdings hat die Band offenbar seit ein paar Tagen einen neuen Frontmann: Ende Juli stand beim Tourauftakt Jerry Grimefeld statt Tyler Miller am Mikrofon.

Foto: hfr Die Power-Metal-Band Powerwolf aus Saarbrücken wird als Headliner die Metalheads begeistern.

Melodischer wird es beim Auftritt von Danko Jones, die mit ihrem Mix aus Hard Rock, Heavy Metal und Bluesrock und ihren Interaktionen mit dem Publikum ein beliebter Festival-Act sind. Orden Ogan haben sich mit ihrem Folk Metal nach und nach eine treue Fangemeinde erspielt und konnten mit ihren neuesten Alben in den Top drei der Deutschen Charts landen. Für eine Nischenband eine beachtliche Leistung. Das nächste Album „Lords Of The Grave“ soll Anfang 2027 erscheinen – und bestimmt gibt es auf dem „Elbriot“ schon ein paar Schmankerl.

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Neu bei der diesjährigen Festivalausgabe ist die „Beergarden Stage“, bei der der Entertainer Mambo Kurt für Stimmung sorgen wird. Wie immer gelten die Tickets auch als HVV-Fahrkarten, sodass einer entspannten Anreise gen Großmarktgelände nichts im Wege steht.

„Elbriot“: 8.8., ab 12 Uhr, Open-Air-Gelände am Großmarkt, 90 Euro, Einlass nahe Buslinie 3 an der Haltestelle „Nagelsweg“, Infos und Tickets unter openairamgrossmarkt.de

Foto: MOPO Der Plan7 vom 7. August 2026

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