Musik für alle an der Bille: „Osterbrooklyn“ in Hamm-Süd

Hamm-Süd kennen viele vor allem wegen des TÜVs und der Bille – und auch weil dort einmal im Jahr das kunterbunte Nachbarschafts-Musikfestival „Osterbrooklyn“ stattfindet. In diesem Jahr geht das zweitägige Festival bereits in die neunte Runde, und auch diesmal ist die Bandbreite der Musikrichtungen so abwechslungsreich wie die Hamburger Kulturszene.

Zum Wochenendauftakt am Freitagnachmittag versetzen Skampi mit ihren hopsenden und vorwärtsdrängenden Ska-Covern bekannter Hits die Festivalgäste in Feierlaune (16 bis 17.15 Uhr). Direkt an der Bille und unter freiem Himmel kann dann sowohl getanzt und gepogt als auch sitzend gechillt werden. Die Bille Rebels covern zwar auch Songs, allerdings Rockklassiker, die sie energiegeladen auf die Bühne bringen (17.30 bis 18.30 Uhr).

Funk, Punk, Disco: Beim „Osterbrooklyn“ ist alles dabei

Knarf Rellöm Arkestra und Nixe mixen von Funk und Punk bis Dub und Disco querbeet alles zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst und garnieren das mit gesellschaftskritischen Texten (19 bis 20.30 Uhr). Zum Ausklang von Tag eins sorgt Atik Yomin mit sphärischen Elektroklängen für entspannte Abendstimmung 20.30 bis 22 Uhr).

Am Samstag bringen dann Karma Bar mit ihrem Indie-Rock die Gäste aufs richtige Feierlevel 14-15.30 Uhr), bevor We Smile mit poppigen Melodien und Quatschtexten für sommerliche Leichtigkeit sorgen (15.45 bis 17 Uhr). Salut und Oli Wehrling machen einen soliden Mix aus Funk, Soul und Rock (17.15 bis 18.30 Uhr). Heftigen Punkrock ballern am Abend Turbolent über den Löschplatz (19 bis 20.30 Uhr). Der Abschluss dieses „Osterbrooklyn“-Open-Airs wird wieder etwas ruhiger, wenn Georg auf Lieder mit seiner Akustikklampfe seinen persönlichen Pop-Rock spielt (20.30 bis 22 Uhr).

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Das Festival finanziert sich vor allem über die Getränke- und Essensverkäufe. Deshalb werden Gäste herzlich darum gebeten, kein Picknick von zu Hause mitzubringen.

Löschplatz am Billebecken: 21./22.8., Fr ab 16 Uhr, Sa ab 14 Uhr, Eintritt frei; Programm und Infos unter boot-in-hamburg.de/osterbrooklyn

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