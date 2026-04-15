„Hanse Song“-Festival: Ausflug nach Stade – zu bester Musik. Tickets zu gewinnen!

In Stade steigt an diesem Samstag eins der ersten Festivals des Jahres – und vielen Fans zufolge ist es auch eins der schönsten Festivals: Beim „Hanse Song“ treffen gefeierte Ikonen auf spannende Newcomer. Und das in ganz außergewöhnlichen Locations.

Los geht’s um 17.15 Uhr mit einem Open-Air-Auftritt: Der Jugendchor Tiny Wolves singt zur Eröffnung eine Viertelstunde lang vor dem historischen Rathaus. Bis zu 60 Kids werden das Publikum mit A-cappella-Versionen von Deichkind-, Coldplay- oder Oasis-Hits auf den Abend einstimmen. Von da aus geht es fürs Publikum nach und nach zu den sieben Veranstaltungsorten, an denen insgesamt 23 Acts spielen.

„Hanse Song“: In Stade startet die Festival-Saison

Um 17.30 Uhr gehört die Bühne in der Kirche St. Cosmae der belgischen Indie-Sängerin Ise (später treten am selben Ort Yunus, Herbst und Svaneborg Kardyb auf), in der Seminarturnhalle startet das Programm ebenfalls um 17.30 Uhr – mit Der Moderne Man (im Laufe des Abends sind dort Laura Lee & The Jettes, Huah! und Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen zu erleben).

Das Programm im Alten Schlachthof, in der Alten Stadtwaage, im Königsmarcksaal, in St. Wilhadi und im Landgericht starten spätestens um 19 Uhr. Unter anderen dabei sind dann außerdem BC Camplight, Die Höchste Eisenbahn, Elias, Steiner & Madlaina, Naima Bock und Wreckless Eric.

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Und zum ersten Mal wird es auch einen Live-Podcast geben: Tocotronic-Bassist Jan Müller nimmt im Königsmarcksaal des Rathauses eine Folge von „Reflektor“ auf – zu Gast ist Julian Knoth (Die Nerven; Knoth wird ab 22 Uhr außerdem in der Kirche St. Wilhadi auftreten).

„Und da die Wege zwischen den Locations recht überschaubar sind, begegnet man sich unterwegs ständig und stoppt vielleicht noch mal gemeinsam in einer Bar“, sagt Organisator Sebastian Tim – so wird das „Hanse Song“-Festival zu einem Ort für Freunde (nicht nur guter Musik).

„Hanse Song Festival“: 18.4., ab 17.15 Uhr, diverse Locations in Stade, 60,50 Euro (Kinder-Tickets: 22 Euro bei Stade Marketing)

Mit MOPOP zum Festival nach Stade!

1 x 2 Tickets zu gewinnen! Wer mitmachen will, schickt am Freitag (bis 13 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „Hanse Song“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage: Wie heißt der Jugendchor, der das Festival eröffnet?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb