Gute Nachricht für Wacken-Fans! Bier wird billiger

Zum Jubiläum sinkt der Bierpreis auf dem bekannten Heavy-Metal-Festival – denn die Gründer wollen nach eigenen Angaben „einen ausgeben“. Wie viel Fans in diesem Jahr in Wacken für einen Liter zahlen.

Der Bierpreis auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken soll günstiger werden. Wie die „Bild“ berichtete, soll der Preis um 70 Cent in diesem Jahr auf 13,80 Euro pro Liter fallen. Grund dafür sei die 35. Ausgabe des Open-Air-Festivals.

Wacken gibt es seit 1990

„Das Jubiläum steht an“, sagte Festival-Gründer Thomas Jensen der „Bild“. „Dafür möchten Holger und ich noch mal einen ausgeben, wie sich das bei uns auf dem Dorf so gehört – Party on.“ Das erste Heavy-Metal-Festival in Wacken fand 1990 statt.

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Das Wacken Open Air (W:O:A) vom 29. Juli bis 1. August gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Für diesen Sommer haben unter anderem die Bands Judas Priest, Def Leppard, Powerwolf, Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo zugesagt. Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich rund 85.000 Fans erwartet.