„Fusion“-Festival feiert 25. Geburtstag – am Mittwoch geht’s los

Mit dem Fusion-Festival startet am Mittwochabend um 17 Uhr eines der größten Musik- und Popkulturevents in Mecklenburg-Vorpommern. Seit dem frühen Morgen können Besucher ihre Unterkünfte auf dem Festivalgelände in Lärz beziehen.

Zur Anreise der 70.000 erwarteten Gäste rechnete die Polizei mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Bis Mittwochmittag kam es laut Polizei zu keinen Vorkommnissen, etwa 9000 Teilnehmer waren nach Schätzungen eingetroffen. Das Festival soll bis Sonntagabend andauern, die ersten Konzerte finden am Mittwoch statt.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Millionen-Hit machte ihn berühmt: US-Rapper tot aufgefunden

Etwa 10-000 Menschen arbeiten den Veranstaltern zufolge auf dem Festival. Die Veranstalter feiern 2024 ihr 25-jähriges Jubiläum. „Dieses Jahr sind wir besonders stolz darauf, eine noch breitere und buntere Vielfalt an Kunst, Kultur, Musik und Workshops präsentieren zu können°, sagte ein Sprecher des Veranstalters Kulturkosmos Müritz. Über 3000 Künstlern aus Musik, Kunst, Theater und Artistik stehen auf dem Programm. Zudem gebe es Workshops und Vorträge.