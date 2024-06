Freitag geht’s offiziell los: Zehntausende Musikfans reisen zum „Hurricane“-Festival

Mit Zelten und viel Gepäck: Zehntausende Musikfans sind am Donnerstag ins niedersächsische Scheeßel zum „Hurricane“gereist. Das Festival mit international bekannten Bands – unter anderen sind Ed Sheeran, The National und Avril Lavigne davei – startet offiziell am Freitag.

Am Donnerstag treten allerdings auch schon Bands auf. Mit rund 70.000 verkauften Tickets sei das Festival fast ausverkauft, sagte ein Sprecher des Veranstalters FKP Scorpio. Insgesamt gibt es demnach 78.000 Tickets.

Zum Festival werden Größen wie der britische Popsänger Ed Sheeran („Bad Habits“) und die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne („Sk8er Boi“) erwartet. Sheeran spielt nach Plan am späten Freitagabend, Lavigne am Samstagabend. Als Stars wurden zudem die deutschen Rapper K.I.Z, die britische Metalband Bring Me The Horizon sowie Deichkind angekündigt. Daneben stehen viele weitere bekannte Bands aus verschiedenen Ländern auf dem Programm.

Die Polizei wird nach eigenen Angaben mit rund 400 Einsatzkräften für Sicherheit auf dem Festival sorgen – auch entlang der Anfahrtsrouten sind Beamtinnen und Beamte unterwegs. Auf dem Festivalgelände im niedersächsischen Landkreis Rotenburg hat die Polizei eine mobile Wache eingerichtet, die rund um die Uhr im Einsatz ist.

Das „Hurricane“-Festival gehört wie das Zwillingsfestival „Southside“ in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg zu den größten deutschen Open-Air-Musikveranstaltungen. Die Festivals sind zeitgleich und werden vom Hamburger Veranstalter FKP Scorpio organisiert.

„Hurricane“: 21.-23.6., Scheeßel, Festivalpass: 279 Euro