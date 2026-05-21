Die Toten Hosen beim Wacken? Das sagt der Festival-Gründer

Festival-Gründer Thomas Jensen kann sich einen Auftritt der Toten Hosen auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken gut vorstellen. „Die Toten Hosen sind in Wacken immer willkommen! Fände ich persönlich mega“, sagte Jensen der Deutschen Presse-Agentur. „Vor allem ‚Learning English‘ habe ich damals total abgefeiert.“

„Ich komme ja musikalisch aus der gleichen Ecke“, sagte Jensen. „Insofern könnten wir uns die Toten Hosen gut vorstellen. Wir ziehen den Hut vor dem, was sie für die Szene und Musik generell über all die Jahre bereits geleistet haben, und ich schaue mir eine ihrer Shows im Sommer definitiv an.“

Die Toten Hosen würden gerne beim Wacken-Festival spielen

Tote-Hosen-Frontmann Campino hatte dem „Abendblatt“ gesagt: „Wir würden unheimlich gern in Wacken spielen. Wir verstehen die Besonderheit des Wacken Open Airs komplett und haben immer mal darauf geschielt, unangekündigt auf einer der kleinen Bühnen zu spielen.“ Das Problem sei jedoch, dass im Wacken-Zeitraum zu oft auch das Rebellion Festival in Blackpool liege. „Das ist unsere Haus-und-Hof-Veranstaltung, das jährliche Familientreffen der weltweiten Punkszene.“

Das könnte Sie auch interessieren: Letztes Hosen-Album: Im Wechselbad der Gefühle

Das Wacken Open Air (W:O:A) vom 29. Juli bis 1. August gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Für diesen Sommer haben unter anderem die Bands Judas Priest, Def Leppard, Powerwolf, Hämatom, In Flames und Saxon sowie Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo zugesagt. Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich rund 85.000 Fans erwartet. (dpa)