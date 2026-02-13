Das „Wutzrock“ macht auch im Februar Spaß

Zugegeben, so wirklich leicht fällt es gerade nicht, sich auf ein Festival zu freuen. Zu kalt, zu nass, zu grau, zu bäh. Da zum „Wutzrock“ gehen? Das Umsonst-und-draußen-Festival am Eichbaumsee? Natürlich nicht, darauf hätte auch das Team keine Lust – und deshalb holt es das Festivalgefühl in den Winter!

Die Macherinnen und Macher versprechen „einen Abend mit Live-Musik, Merch-Stand und Wutzrock-Vibes – umsonst & (nicht) draußen“. Statt die Bühne am Eichbaumsee aufzubauen, verlegen sie das Ganze ins „Café Flop“ im Jugendzentrum Unser Haus.

Drei Bands beim „Winter-Wutzrock“

Das Line-up ist ein bisschen kleiner als beim Sommer-Festival, „nur“ drei Bands werden bei dieser „Winter-Wutzrock“-Ausgabe auftreten. Aus Lübeck kommt Pastor Gerald (Foto) vorbei. Die Band interpretiert Punkrock neu: Filigranes und Melodisches trifft auf „Derbes und Freches“, so die Gruppe. Von St. Pauli aus reisen Tender Loving Medication nach Bergedorf. Oder wie sie selbst über sich sagen: „Direkt von unserer Heimatbasis im berüchtigten Hamburger Stadtteil St. Pauli aus wollen wir unseren Old-School-Garage-Punk in die schönsten Dreckslöcher der Welt bringen.“

Aber keine Sorge: Das „Café Flop“ ist ein sehr gemütlicher, schöner Ort. Die dritte Band hat ebenfalls eine recht kurze Anreise: Auch [KLAMMER] kommt aus Hamburg – und spielt Ukulele-Noiserock.

Café Flop: 14.2., 19.30 Uhr, im JUZ Unser Haus e.V., Wentorfer Straße 26, während des Festivals geht ein Hut rum, um eine Spende wird gebeten