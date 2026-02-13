Folgen Sie uns

Das „Wutzrock“ macht auch im Februar Spaß

Veröffentlicht

Bandmitglieder von „Pastor Gerald“
Die Band Pastor Gerald aus Lübeck ist beim „Winterwutzrock“ dabei.
Foto: pastorgerald-band.de

Zugegeben, so wirklich leicht fällt es gerade nicht, sich auf ein Festival zu freuen. Zu kalt, zu nass, zu grau, zu bäh. Da zum „Wutzrock“ gehen? Das Umsonst-und-draußen-Festival am Eichbaumsee? Natürlich nicht, darauf hätte auch das Team keine Lust – und deshalb holt es das Festivalgefühl in den Winter!

Die Macherinnen und Macher versprechen „einen Abend mit Live-Musik, Merch-Stand und Wutzrock-Vibes – umsonst & (nicht) draußen“. Statt die Bühne am Eichbaumsee aufzubauen, verlegen sie das Ganze ins „Café Flop“ im Jugendzentrum Unser Haus.

Drei Bands beim „Winter-Wutzrock“

Das Line-up ist ein bisschen kleiner als beim Sommer-Festival, „nur“ drei Bands werden bei dieser „Winter-Wutzrock“-Ausgabe auftreten. Aus Lübeck kommt Pastor Gerald (Foto) vorbei. Die Band interpretiert Punkrock neu: Filigranes und Melodisches trifft auf „Derbes und Freches“, so die Gruppe. Von St. Pauli aus reisen Tender Loving Medication nach Bergedorf. Oder wie sie selbst über sich sagen: „Direkt von unserer Heimatbasis im berüchtigten Hamburger Stadtteil St. Pauli aus wollen wir unseren Old-School-Garage-Punk in die schönsten Dreckslöcher der Welt bringen.“

Aber keine Sorge: Das „Café Flop“ ist ein sehr gemütlicher, schöner Ort. Die dritte Band hat ebenfalls eine recht kurze Anreise: Auch [KLAMMER] kommt aus Hamburg – und spielt Ukulele-Noiserock. 

Café Flop: 14.2., 19.30 Uhr, im JUZ Unser Haus e.V., Wentorfer Straße 26, während des Festivals geht ein Hut rum, um eine Spende wird gebeten

