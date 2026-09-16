Das ist Hamburgs Musikszene! Treffen-Festival startet – mit Special Guest

Seit 2024 findet das Treffen-Festival parallel zum Reeperbahn-Festival statt – am Mittwoch geht es wieder los. Und auch hier geht’s um Musik, aber es wird gleichzeitig „größer“ und „kleiner“ gedacht.

Größer, weil hier nicht nur Bands im Mittelpunkt stehen, sondern auch Labels, Plattenläden, Clubs und Firmen, die sich um Musik kümmern. Kleiner, weil sich hier – anders als beim Reeperbahn-Festival – nichts um internationale Acts dreht, sondern um lokale Musik und das Business drumherum.

Es ist ein Festival von und für die unabhängige Hamburger Musikszene, die von Mittwoch bis Sonntag von der „MS Stubnitz“ bis zum Hafenbahnhof, vom Knust bis zum Komet feiert. Ein „Treffen“ aller Akteur:innen eben. Die alternative und subkulturelle Szene habe sich bisher beim Reeperbahn-Festival eher nicht aufgehoben gefühlt, so Mitinitiator Gunther Buskies vor der „Treffen“-Premiere vor zwei Jahren. Diese Lücke könne „das ,Treffen‘ perfekt füllen“.

Günstige Einzeltickets statt teurem Festivalpass

Für jeden Abend kann man sich Einzeltickets kaufen – auch das ist ein Unterschied zum großen Festival. Und die Preise sind niedrig: So kostet etwa die Karte für den Auftakt-Abend im Hafenbahnhof (mit Die Eitelkeit und Joe Astray, beides Acts des Hamburger Labels „La Pochette Surprise“) 16,75 Euro.

Wer tags drauf (17.9.) Loma Reqs und Massa Dembele auf der „MS Hedi“ erleben möchte – ein Abend des Hamburger Labels „Not OK Records“ –, zahlt 16 Euro Abendkasse.

Foto: Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs sind Special Guest beim gemeinsamen Abend von „Barner 16“ und „Fidel Bastro“ am Donnerstagabend im Hafenklang.

Auch toll: der „Tapete Records“-Abend im Nachtasyl (19.9.) mit Indie von Lande Hekt und deutschsprachigem Pop-Punk von Bärchen und die Milchbubis. Das komplette Programm gibt’s weiter unten.

Wer lieber Musik kaufen als hören möchte: Hamburger Labels und Plattenläden räumen ihre Lager und verkaufen ihre Schätze am 18.9. beim „Garage Sale“ auf dem Lattenplatz vorm Knust (12 Uhr, Eintritt frei). Und zum Abschluss am 20.9. gibt’s eine Lesung in der Locke – mit unter anderen Knarf Rellöm, Annette Simons und Detlef Diederichsen (13,60 Euro).

Treffen-Festival: Das ist das komplette Programm

Mittwoch (16.9.)

La Pochette Surprise – Hafenbahnhof: Die Eitelkeit, Joe Astray (Einlass: 19 Uhr)

Donnerstag (17.9.)

Rookie Records & RilRec – Komet: The Dead End Kids, Kem Trail, Bat Brats (Einlass: 21 Uhr, ausverkauft)

Not Ok Records – „MS Hedi“: Loma Reqs, Massa Dembele (Einlass: 19 Uhr)

Hafenbahnhof: Nina Garcia, Chad Popple (Einlass: 19 Uhr)

Barner 16 x Fidel Bastro – Hafenklang: Quincy, Camera Obscura, Echo-In, Special Guest: Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs (Einlass: 19 Uhr)

Freitag (18.9.)

Hafenbahnhof: Albrecht Schrader (Einlass: 19 Uhr)

„MS Stubnitz“: Trixsi, A Mess (dk), „Dance Yourself Clean!“-DJ-Team (Einlass: 19.30 Uhr)

Samstag (19.9.)

Hanseplatte: DUNYA kolektif (Einlass: 19.30 Uhr)

Misitunes – Komet: DJ SADFACE, Joachim Franz Büchner, Anna Suhr (Einlass: 20 Uhr)

Tapete Records – Nachtasyl: Bärchen und die Milchbubis, Lande Hekt (Einlass: 19.30 Uhr)

Sonntag (20.9.)

Lesung des Ventil Verlags – Locke: Annette Simons (Bärchen und die Milchbubis), Detlef Diederichsen (Die Zimmermänner), Martin Simons (Der moderne Man), Martin Giese (Soulstew), Knarf Rellöm (Huah!) (Einlass: 19 Uhr)

Treffen-Festival: 16.-20.9., diverse Orte, Uhrzeiten und Preise, Programm und Karten: musiktreffenhamburg.de