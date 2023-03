Ab in den „Norden“: Beim „Nordic Arts“-Festival gibt’s Musik, Kultur und Kunst für die ganze Familie

Für uns Hamburger:innen ist ein Trip an die Ostsee ja oft genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen und Freiheit zu fühlen. Es ist noch etwas hin, aber man sollte sich jetzt schon die langen Wochenenden des „Norden“-Festivals (ab 24.8., letzter Festivaltag: 10.9.) an der Schlei in Schleswig hinter die Ohren schreiben. Vor den Ostertagen wird’s auch ordentliche Ticket-Ermäßigungen geben.

„Norden“-Festival: Begegnungsort von nordischen Künstler:innen

Das „Norden“ – „The Nordic Arts“-Festival erschafft auf den Schleswiger Königswiesen – wie der Name schon sagt – perfektes nordisches Flair. Es wird zum Begegnungsort von Künstler:innen aus den skandinavischen Ländern, dem Baltikum, Polen, Holland und Island, sodass man dort mit der ganzen Familie (ja, Kids, Oma und Opa unbedingt auch!) Kultur, Musik, Kino, Lesungen, Workshops, Talks, Straßenkunst und -theater erleben kann. Gutes Essen gibt’s natürlich auch!

Anzeige

Festival im Festival: „Nordpop“

Hinsichtlich der Musik wird es ein „Festival im Festival“ geben: Beim „Nordpop“ kommen Musiker:innen und Newcomer:innen aus ganz Norddeutschland zusammen. Der bekannte Singer/Songwriter Pohlmann (am 26.8. beim „Norden“) wird genauso Gast sein wie etwa das Hamburger Kindermusik-Duo Deniz & Ove (27.8.).

Annie Chops glänzt mit ihrer Gitarre und ihrem freshen Sound um die Wette. Foto: Markus Nass

Anzeige

Den Hamburger M. Byrd (10.9.) kennt man schon als Bassisten der Indie-Instanz Ilgen-Nur, aber auch seine ganz eigenen Songs schaffen atmosphärisch-epische Tiefe. Annie Chops (9.9.) wird mit ihrer kirschroten Gitarre und ihrem freshen Sound um die Wette glänzen und Make A Move (31.8.) müssen nur ihre „funky Bassline“ droppen und alle tanzen zu ihrem starken Brass-Funk-Rap-Mix. Sobi (2.9.) wiederum überreicht uns einen musikalischen Blumenstrauß aus Folk und feinstem Songwriting.

„Norden“-Festival: Königswiesen Schleswig, 24.-27.8., 31.8.-3.9. und 7.-10.9., unterschiedlichste Ticket-Kategorien ab 49 Euro hier. Achtung! Vor Ostern vom 24.3. bis 6.4. gibt es 20 Prozent auf alle Wochenend-Tickets, Code: „HappyEasterNF“.