„48h Wilhelmsburg“ startet: Musikalischer Schmelztiegel mit 146 Acts

Kaum ein Stadtteil Hamburgs ist so vielfältig, bunt und kulturell durchmixt wie Wilhelmsburg, denn auf der kleinen Elbinsel leben Menschen aus rund 100 Nationen zusammen. Was das für Möglichkeiten bietet, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue beim Musikfestival „48h Wilhelmsburg“, bei dem ausschließlich Künstler:innen aus und in Wilhelmsburg und auf der Veddel auftreten.

Dieses Jahr geht das trubelige Nachbarschaftsfest bereits in die 14. Runde – und bietet 146 Musiker:innen ungewöhnliche Bühnen. Von der Haspa-Filiale bis zu einer Kirche, vom Bürgerhaus bis zu Bars, Pizzerias und Cafés, von Ateliers bis Berufsschule und Kleingartenverein reicht die Bandbreite der Locations. Musikalisch ist von Post-Punk über Indierock bis Liedermacher, Hip Hop, Jazz, Ambient und House so ziemlich jedes Genre vertreten, oft in einem spannenden Mix. Die plattdeutsche Tüdelband (Foto) spielt etwa Samstag um 15 Uhr in einer Senioren-Wohnanlage.

Und weil der Eintritt zwar frei ist, aber so ein Festival trotzdem eine Menge Geld kostet, können Besucher:innen auf dem Festival für fünf Euro Unterstützer-Armbändchen kaufen oder auch online spenden.

9.-11.6., verschiedene Orte, Eintritt frei, komplettes Programm: 48h.mvde.de