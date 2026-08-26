Haspa Musik Stiftung fördert Popkurs Hamburg: Neue Impulse für renommierte Talentschmiede

Den Popkurs Hamburg gibt es seit mehr als 40 Jahren und er gehört zu den wohl wichtigsten und erfolgreichsten Nachwuchsprogrammen für junge Musiker*innen in Deutschland.

Im Mittelpunkt steht das Ausprobieren: neue Sounds testen, Ideen weiterdenken, Grenzen verschieben und den eigenen Stil finden. Manche Songs sind schon fast fertig, andere noch roh und ungeschliffen. Genau das macht den Kurs aus: Junge Künstler*innen bekommen den Raum, ihre eigene musikalische Sprache zu entwickeln, ganz abseits des Mainstreams.

Und das Konzept zahlt sich aus: Viele ehemalige Teilnehmerinnen haben den Sprung auf die ganz großen Bühnen geschafft und sind heute als Musikerinnen, Komponistinnen, Texterinnen, Produzentinnen oder im Musikmanagement erfolgreich wie unter anderem Johannes Oerding, Revolverheld, Alin Coen, Peter Fox, Boy und Wir sind Helden.

Foto: Haspa Das Leitungsteam des Popkurs Hamburg begrüßt zum Abschlusskonzert 2026 im Gruenspan.

Monate voller Musik – und ein fulminantes Finale

Eine hochkarätige Jury wählt jährlich etwa 50 Talente in einem zweistufigen Auswahlverfahren aus. Wer dabei ist, bekommt intensive Monate voller Coaching, Musik und Inspiration und wird so fit gemacht für den Weg als Profimusiker*in.

Während des Kurses wird komponiert, getextet, geprobt, ausprobiert und experimentiert. Die Teilnehmerinnen arbeiten intensiv an ihrer Musik, bekommen Impulse von erfahrenen Musikerinnen und treffen auf andere Talente aus ganz unterschiedlichen Genres. Dabei entstehen nicht nur neue Songs, sondern oft auch Bands, Produktionsgemeinschaften und Freundschaften. Dann hieß es: Bühne frei.

Beim großen Abschlusskonzert im Gruenspan wurde in diesem Jahr hör- und sichtbar, was in dieser Zeit entstanden ist. Die Acts präsentierten ihre frischen Kreationen, von handgemachtem Rock über Hip-Hop und R’n’B bis hin zu elektronischer Musik. Ein Abend voller eigener Sounds, großer Ideen und junger Talente, die bereit sind, die Musikwelt zu erobern und als Profimusiker*innen richtig durchzustarten.

Foto: Haspa Alle Teilnehmenden des aktuellen Popkurs Hamburg.

Rückenwind von der Haspa Musik Stiftung

In diesem Jahr unterstützte die Haspa Musik Stiftung erstmalig die renommierte Talentschmiede. Mit der Förderung konnte unter anderem neues Equipment für die Proberäume angeschafft werden. Zusätzlich stellt die Stiftung Stipendien bereit und erleichtert so die Teilnahme am Kurs.

„Wir sind begeistert von dem, was hier entsteht. So viele großartige Talente, so viele unterschiedliche Ideen und vor allem so viel Leidenschaft für Musik. Das Popkurs-Team leistet hier einen beeindruckenden Job, der weit über Hamburg hinausstrahlt. Ein echtes Leuchtturmprojekt für die Musikstadt Hamburg. Wir freuen uns deshalb sehr, dieses tolle Projekt jetzt begleiten und unterstützen zu dürfen“, sagt Janna Prüßner, Geschäftsführerin der Haspa Musik Stiftung.

Für die Stiftung ist die Förderung des Popkurses ein wichtiger Baustein ihres Engagements für die Hamburger Musikszene. Seit 2008 unterstützt sie junge Musiktalente in der Hamburger Metropolregion und fördert vielfältige Musikprojekte.

Gemeinsam mit den Musikexperten von RockCity Hamburg e.V. initiierte sie den Hamburg Music Award KRACH+GETÖSE, der junge Talente ins Rampenlicht rückt. Auf dem Reeperbahn Festival lässt sie Nachwuchsbands in der Haspa Filiale auftreten. Beim Elbjazz Festival können junge Musiker*innen auf der Bühne der Haspa Musik Stiftung performen.

Mehr Informationen zur Haspa Musik Stiftung: www.haspa-musik-stiftung.de

Du willst 2027 für deine Karriere als Popmusiker*in fit gemacht werden?

Dann bewirb dich für den Popkurs 2027! Gesucht werden junge kreative Köpfe aus allen Genres – von NuMetal über Hip-Hop und elektronische Musik bis zu Rock, Singer/Songwriter, R’n’B, NuSoul, Jazz oder Country. Ganz egal, ob laut, leise, experimentell oder irgendwo dazwischen: Beim Popkurs ist Platz für deinen eigenen Sound.

Weitere Informationen: www.popkurs-hamburg.de